Surpriză! Cu cine a votat Mircea Lucescu la FIFA The Best: Dembele, nici măcar pe podium

FIFA a organizat gala The Best, marți seară, în Qatar, iar printre cei care au votat pentru premiul de cel mai bun jucător s-au numărat Mircea Lucescu și Ianis Hagi.

Mircea LucescuIanis HagiFIFA The BestOusmane DembeleRaphinhaLamine YamalHarry Kane
Ousmane Dembele, atacantul lui Paris Saint-Germain, a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului, iar francezul și-a trecut în cont o nouă distincție importantă, după ce în septembrie a cucerit Balonul de Aur.

Cu cine au votat Mircea Lucescu și Ianis Hagi la FIFA The Best 2025

Câștigătorul premiului FIFA The Best este stabilit în urma voturilor exprimate de patru grupuri: selecționerii echipelor naționale, căpitanii echipelor naționale, jurnaliști și suporteri.

Cei care votează trebuie să stabilească un top 3 al celor mai buni fotbaliști ai anului. Primul ales obține 5 puncte, al doilea 3 puncte, iar al treilea un punct.

Ousmane Dembele, câștigătorul trofeului, nu a fost votat de Mircea Lucescu. În topul preferințelor selecționerului României s-au numărat, în ordine, Harry Kane, Raphinha și Kylian Mbappe.

În schimb, Ianis Hagi l-a trecut pe Lamine Yamal pe prima poziție în topul preferințelor sale. Căpitanul României de la ultimele meciuri i-a mai votat pe Raphinha și Ousmane Dembele.

Ousmane Dembele, câștigătorul FIFA The Best 2025

Cei 11 nominalizați la premiul de fotbalistul anului la FIFA The Best 2025

  • Ousmane Dembele (Franţa şi PSG)
  • Achraf Hakimi (Maroc şi PSG)
  • Harry Kane (Anglia şi Bayern München)
  • Kylian Mbappe (Franţa şi Real Madrid)
  • Nuno Mendes (Portugalia şi PSG)
  • Cole Palmer (Anglia şi Chelsea)
  • Pedri (Spania şi Barcelona)
  • Raphinha (Brazilia şi Barcelona)
  • Mohamed Salah (Egipt şi Liverpool)
  • Vitinha (Portugalia şi PSG)
  • Lamine Yamal (Spania şi Barcelona)
