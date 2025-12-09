Federația Turcă de Fotbal a anunțat oficial arena pe care se va disputa partida decisivă, deși inițial în calcul a fost luată varianta orașului Bursa.



Meciul Turcia – România este programat joi, 26 martie 2026, de la ora 19:00, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro. Câștigătoarea acestei partide va întâlni în finala barajului învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo, tot în deplasare.



Turcia - România se va disputa pe stadionul lui Beșiktaș



Partida se va disputa pe Beșiktaș Park, cunoscut oficial sub numele de „Tupraş Stadium”. Arena a fost inaugurată în 2016, pe locul vechiului stadion Inonu, și are o capacitate de aproximativ 42.500 de locuri.



Federația Turcă a transmis că naționala va juca pentru a patra oară pe acest stadion, care înlocuiește vechiul Inonu, arenă pe care Turcia a disputat nu mai puțin de 70 de meciuri de-a lungul istoriei.

Mircea Lucescu a scris istorie pe stadionul lui Beșiktaș



Mircea Lucescu cunoaște foarte bine stadionul lui Beșiktaș. Între 2002 și 2004, Lucescu a fost antrenorul formației din Istanbul și a reușit una dintre cele mai spectaculoase performanțe din istoria clubului.



În sezonul 2002–2003, Beșiktaș a devenit campioana Turciei cu un record istoric de 85 de puncte în 34 de etape și o singură înfrângere în tot campionatul. Echipa lui Lucescu a ajuns atunci și până în sferturile Cupei UEFA.

