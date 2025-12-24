VIDEO Tricolorii au lăsat fotbalul pentru o clipă! Mesaj special pentru fani în Ajunul Crăciunului

Tricolorii au lăsat fotbalul pentru o clipă! Mesaj special pentru fani &icirc;n Ajunul Crăciunului Nationala Romania - Austria - Virgil Ghiță - foto: Dan Filipciuc
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jucătorii echipei naționale a României au transmis astăzi, 24 decembrie, un mesaj suporterilor de pretutindeni.

TAGS:
FRFEchipa Nationalanationala romaniei
Din articol

Lăsând la o parte ghetele de fotbal pentru o clipă, „tricolorii” le-au urat tuturor celor care au fost alături de ei pe tot parcursul anului să aibă un „Crăciun Fericit”.

Într-un an plin de provocări și emoții trăite la intensitate maximă alături de „Zidul Galben”, elevii lui Mircea Lucescu și-au făcut timp să transmită gândurile lor bune către românii din țară și din diaspora. Îmbrăcați în echipamentul de prezentare sau în haine casual, cu bradul împodobit pe fundal, tricolorii au dorit să aducă spiritul sărbătorilor mai aproape de fani.

Gânduri bune pentru suporteri

Figuri reprezentative ale vestiarului, precum Alexandru Chipciu, Adrian Rus, Virgil Ghiță, Daniel Bîrligea, Nicușor Bancu sau Andrei Rațiu au apărut în clipul postat de FRF.

Mesajul colectiv al tricolorilor a fost unul simplu, dar plin de încărcătură emoțională: „Să aveți sărbători minunate alături de cei dragi! Sărbători fericite! Vă urez un Crăciun fericit. Crăciun fericit!”

România, misiune dificilă spre Mondial

Naționala de fotbal a României va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială din 2026, potrivit tragerii la sorți efectuate joi, la Zurich.

În cazul în care vor trece de Turcia, reprezentativă pe care selecționerul României, Mircea Lucescu, a pregătit-o anterior, tricolorii vor juca în deplasare și finala barajului, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, pe 31 martie.

Cupa Mondială, prima cu 48 de echipe, va fi găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada, în perioada 11 iunie-19 iulie 2026, participantele fiind împărțite în 12 grupe a câte patru echipe, din care primele două clasate se vor califica în șaisprezecimile de finală, alături de cele mai bune opt formații de pe locul al treilea.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția hotelului din Sibiu, unde un tavan s-a prăbușit peste o piscină: „Instalaţiile funcţionau în parametrii normali”
Reacția hotelului din Sibiu, unde un tavan s-a prăbușit peste o piscină: &bdquo;Instalaţiile funcţionau &icirc;n parametrii normali&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Imaginea momentului cu Ionuț Radu: cum s-a pozat portarul lui Celta Vigo după ce a ajuns &icirc;n Rom&acirc;nia
Imaginea momentului cu Ionuț Radu: cum s-a pozat portarul lui Celta Vigo după ce a ajuns în România
Fostul jucător de la FCSB s-a &icirc;ntors &icirc;n Rom&acirc;nia și face senzație: &rdquo;Chiar suntem mulțumiți&rdquo;
Fostul jucător de la FCSB s-a întors în România și face senzație: ”Chiar suntem mulțumiți”
ULTIMELE STIRI
Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri
Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri
Gino Iorgulescu recunoaște pactul politic cu Ponta și Dragnea, pentru a-l &icirc;nvinge pe Dragomir: &bdquo;A fost benefic!&rdquo;
Gino Iorgulescu recunoaște pactul politic cu Ponta și Dragnea, pentru a-l învinge pe Dragomir: „A fost benefic!”
Cel mai mare salariu sau pleacă! Adversarul Rom&acirc;niei de la baraj a pus condiții clare
Cel mai mare salariu sau pleacă! Adversarul României de la baraj a pus condiții clare
Kopic și-a anunțat obiectivul de la Dinamo pentru 2026 și a spus de ce are nevoie pentru titlu
Kopic și-a anunțat obiectivul de la Dinamo pentru 2026 și a spus de ce are nevoie pentru titlu
Jackie Chan a făcut spectacol la Pompei! Reacția actorului după ce a dus torța olimpică printre ruine
Jackie Chan a făcut spectacol la Pompei! Reacția actorului după ce a dus torța olimpică printre ruine
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Transferul carierei pentru Albion Rrahmani! O echipă din Premier League vine după fostul rapidist

Transferul carierei pentru Albion Rrahmani! O echipă din Premier League vine după fostul rapidist

Dinamo, trei transferuri de titlu! C&acirc;inii pot spera la un succes istoric, așteptat de 19 ani

Dinamo, trei transferuri de titlu! "Câinii" pot spera la un succes istoric, așteptat de 19 ani

Revenirea lui Vladislav Blănuță &icirc;n Rom&acirc;nia, confirmată &icirc;n Ucraina

Revenirea lui Vladislav Blănuță în România, confirmată în Ucraina

Transfer spectaculos reușit de Real Madrid! Fotbalistul dorit de 15 echipe vine pe Santiago Bernabeu

Transfer spectaculos reușit de Real Madrid! Fotbalistul dorit de 15 echipe vine pe Santiago Bernabeu

Au bătut palma cu Dinamo: &rdquo;Suntem bucuroși să anunțăm&rdquo;

Au bătut palma cu Dinamo: ”Suntem bucuroși să anunțăm”

Crina Pintea a semnat: &rdquo;Am ales acest drum&rdquo;

Crina Pintea a semnat: ”Am ales acest drum”



Recomandarile redactiei
Kopic și-a anunțat obiectivul de la Dinamo pentru 2026 și a spus de ce are nevoie pentru titlu
Kopic și-a anunțat obiectivul de la Dinamo pentru 2026 și a spus de ce are nevoie pentru titlu
Cel mai mare salariu sau pleacă! Adversarul Rom&acirc;niei de la baraj a pus condiții clare
Cel mai mare salariu sau pleacă! Adversarul României de la baraj a pus condiții clare
Gino Iorgulescu recunoaște pactul politic cu Ponta și Dragnea, pentru a-l &icirc;nvinge pe Dragomir: &bdquo;A fost benefic!&rdquo;
Gino Iorgulescu recunoaște pactul politic cu Ponta și Dragnea, pentru a-l învinge pe Dragomir: „A fost benefic!”
Sportivul Macron, spectacol &icirc;n Emirate: a dat costumul jos și i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Sportivul Macron, spectacol în Emirate: a dat costumul jos și i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri
Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri
Alte subiecte de interes
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala Rom&acirc;niei: Am vorbit cu el
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
FRF a pus deja &icirc;n v&acirc;nzare biletele pentru meciul Rom&acirc;nia - Lituania!
FRF a pus deja în vânzare biletele pentru meciul România - Lituania!
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a Rom&acirc;niei
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a României
CITESTE SI
Noua ordonanță &bdquo;trenuleț&rdquo; a Guvernului Bolojan a fost adoptată. Ce prevede

stirileprotv Noua ordonanță „trenuleț” a Guvernului Bolojan a fost adoptată. Ce prevede

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Mărturiile dezertorilor ucraineni care &icirc;și riscă viața travers&acirc;nd munții &icirc;n Rom&acirc;nia. Cine sunt &bdquo;&icirc;ngerii&rdquo; de la graniță

stirileprotv Mărturiile dezertorilor ucraineni care își riscă viața traversând munții în România. Cine sunt „îngerii” de la graniță

Guvernul Bolojan a suplimentat bugetul Ministerului Apărării Naţionale cu 1,3 miliarde de lei pentru &rdquo;&icirc;nzestrarea&rdquo; Armatei

stirileprotv Guvernul Bolojan a suplimentat bugetul Ministerului Apărării Naţionale cu 1,3 miliarde de lei pentru ”înzestrarea” Armatei

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!