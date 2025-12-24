Lăsând la o parte ghetele de fotbal pentru o clipă, „tricolorii” le-au urat tuturor celor care au fost alături de ei pe tot parcursul anului să aibă un „Crăciun Fericit”.



Într-un an plin de provocări și emoții trăite la intensitate maximă alături de „Zidul Galben”, elevii lui Mircea Lucescu și-au făcut timp să transmită gândurile lor bune către românii din țară și din diaspora. Îmbrăcați în echipamentul de prezentare sau în haine casual, cu bradul împodobit pe fundal, tricolorii au dorit să aducă spiritul sărbătorilor mai aproape de fani.



Gânduri bune pentru suporteri



Figuri reprezentative ale vestiarului, precum Alexandru Chipciu, Adrian Rus, Virgil Ghiță, Daniel Bîrligea, Nicușor Bancu sau Andrei Rațiu au apărut în clipul postat de FRF.



Mesajul colectiv al tricolorilor a fost unul simplu, dar plin de încărcătură emoțională: „Să aveți sărbători minunate alături de cei dragi! Sărbători fericite! Vă urez un Crăciun fericit. Crăciun fericit!”