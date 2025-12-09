Partida este programată pe 26 martie 2026, de la ora 19:00, și va fi decisivă pentru calificarea în finala barajului, unde „tricolorii” ar urma să întâlnească învingătoarea duelului Slovacia – Kosovo.



Mircea Lucescu a aflat unde se joacă Turcia – România și a reacționat imediat



Selecționerul României cunoaște foarte bine arena, fiind fost antrenor al clubului turc în perioada 2002–2004.



„Este o parte din sufletul meu acolo. A fost singura echipă mare din Istanbul care a câștigat titlul chiar la 100 de ani de existență. Stadionul este de excepție după ce a fost refăcut, cu o sonorizare extraordinară. Este ceva incredibil”, a declarat Mircea Lucescu pentru GSP.ro.



Beșiktaș Park, cunoscut ca Tupras Stadium, a fost inaugurat în 2016 pe locul vechiului Inonu și are o capacitate de aproximativ 42.500 de locuri.



Lucescu a scris istorie pe banca lui Beșiktaș, reușind titlul în sezonul 2002–2003, la centenarul clubului, cu un record de 85 de puncte și o singură înfrângere.

