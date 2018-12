Mihai Teja vrea sa aduca doi jucatori de la Medias la FCSB! Numele SURPRIZA de pe lista antrenorului ALES de Becali

Mihai Teja urmeaza sa semneze cu FCSB, iar alaturi de el, la echipa lui Becali, ar mai putea veni cateva nume de la Gaz Metan.

Daca patronul stelist ii vrea cu orice pret pe Iulian Cristea si Carlos Fortes, DigiSport scrie ca Mihai Teja are si el pretentii si vrea ca la FCSB sa-l urmeze Antoni Ivanov si Boubacar Fofana. Primul este extrema dreapta si are 23 de ani, in timp ce al doilea are 29 de ani si este mijlocas.

Conform unor surse PRO TV, contractul propus de Becali lui Teja se intinde pe o perioada de 1 an si jumatate, cu un salariu de 10.000 de euro pe luna.

Patronul FCSB a confirmat ca s-a inteles cu actualul antrenor al celor de la Gaz Metan.

"Da, asa este, dar inca nu a semnat. Eu cred ca ne-am inteles", a spus Becali pentru PRO TV.