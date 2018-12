BREAKING NEWS | SURSE: Becali a batut palma cu Mihai Teja, antrenorul urmeaza sa semneze cu FCSB

Mihai Teja este alesul lui Gigi Becali.

Gigi Becali a batut palma cu Mihai Teja, iar daca nu se va intampla nimic iesit din comun in urmatoarele ore, Teja urmeaza sa semneze cu FCSB, conform unor surse PRO TV.

Contractul propus de Becali se intinde pe o perioada de 1 an si jumatate, cu un salariu de 10.000 de euro pe luna.

Alaturi de Teja, la FCSB vor ajunge si Iulian Cristea si Carlos Fortes, de la Gaz Metan.

Becali este aproape de a perfecta si transferul lui Andrei Cristea, de la Poli Iasi.

Conditiile puse de Teja: "Ma sfatuiesc, dar antrenorul face echipa!"



"Walter a fost un presedinte foarte bun, nu s-a intamplat niciodata sa se implice la echipa. Nu am avut astfel de probleme nici la Dinamo, unde am petrecut trei luni, cinci etape. Cred ca am avut un mare nocorc. Asa e normal, antrenorul sa faca echipa si sa decida singur, din moment ce el lucreaza cu jucatorii zi de zi", a spus Teja pentru GSP.

Tehnicianul stie care este situatia antrenorilor care lucreaza cu Becali, asa ca impune mai multe conditii: "A, sa te sfatuiesti cu oamenii din club mi se pare in regula. Eu tin cont si de parerea unui jurnalist. Daca-mi zici tu ca fundasul dreapta ti se pare slab, iau in calcul opinia ta. Ceea ce nu inseamna ca-l voi scoate din echipe pe acel jucator!", a continuat antrenorul.

Mihai Teja a vorbit si despre statutul antrenorilor si jucatorilor care evolueaza in Romania, despre lipsa unei stabilitati si a unui echilibru in fotbalul romanesc.

"Daca ai o strategie, poti sa faci ceva pe un termen mai lung. Asa, de o luna la alta nu mai e bun antrenorul, nu mai sunt buni jucatorii...Pierdem un meci, ii dam afara pe toti si aducem altii, batem pe cineva si suntem cei mai buni din Romania...Nu se poate asa, trebuie sa existe un echilibru! Da-i unui antrenor macar sase luni! De patru ani, de cand am plecat eu de la Dinamo, s-au schimbat zece-cincisprezece jucatori la fiecare sase luni!", a incheiat Teja.