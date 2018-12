Conditiile pe care le-a pus Mihai Teja! Semneaza cu FCSB daca Becali e de acord cu asta!

Mihai Teja este dorit de Gigi Becali la FCSB.

Mihai Teja a avut un parcurs foarte bun ca antrenor la Gaz Metan Medias, iar dupa demiterea lui Nicolae Dica de la FCSB, a devenit o solutie pentru banca ros-albastrilor. Desi Gigi Becali a purtat discutii cu Dan Alexa, Teja poate fi cel care vine la Bucuresti sa semneze contractul. Recent, el a vorbit despre filozofia lui si experientele anterioare.



"Walter a fost un presedinte foarte bun, nu s-a intamplat niciodata sa se implice la echipa. Nu am avut astfel de probleme nici la Dinamo, unde am petrecut trei luni, cinci etape. Cred ca am avut un mare nocorc. Asa e normal, antrenorul sa faca echipa si sa decida singur, din moment ce el lucreaza cu jucatorii zi de zi", a spus Teja pentru GSP.

Tehnicianul stie care este situatia antrenorilor care lucreaza cu Becali, asa ca impune mai multe conditii: "A, sa te sfatuiesti cu oamenii din club mi se pare in regula. Eu tin cont si de parerea unui jurnalist. Daca-mi zici tu ca fundasul dreapta ti se pare slab, iau in calcul opinia ta. Ceea ce nu inseamna ca-l voi scoate din echipe pe acel jucator! ", a continuat antrenorul.

Mihai Teja a vorbit si despre statutul antrenorilor si jucatorilor care evolueaza in Romania, despre lipsa unei stabilitati si a unui echilibru in fotbalul romanesc.