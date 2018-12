BLESTEMUL lui Dica devine istorie! Cum arata FCSB cu Teja dupa REVOLUTIA din iarna! Noul antrenor poate trimite 2 echipe pe teren

Nicolae Dica nu mai este antrenorul celor de la FCSB. Antrenorul de 38 de ani a plecat dupa infrangerea cu CFR Cluj si la jumatatea unui sezon in care echipa a ratat principalul obiectiv - calificarea in grupele Europa League. Dica a avut si mult ghinion in toamna - unii dintre cei mai importanti jucatori au suferit accidentari importante si nu au putut fi folositi de catre FCSB.

Ghinionul lui Dica poate fi norocul lui Mihai Teja. Noul antrenor de la FCSB se va putea baza in a doua jumatate a sezonului pe Mihai Pintilii sau Marko Momcilovici, doi jucatori de baza la FCSB cat timp au fost apti de joc. In plus, esecurile si jocul neconvingator l-au convins pe Gigi Becali sa mai faca transferuri importante si sa schimbe strategia.

Astfel, daca Dica a fost fortat in anumite momente sa foloseasca jucatori de perspectiva care nu au confirmat de fiecare data precum Florinel Coman sau Olimpiu Morutan, Mihai Teja va avea la dispozitie si jucatori cu experienta precum Andrei Cristea sau Tandia.

Mihai Teja va putea sa alcatuiasca 2 echipe la fel de puternice in a doua jumatate a sezonului. Iar FCSB mai are in lot jucatori de valoare care nu au intrat in aceste formule precum Alexandru Stan, Raul Rusescu sau Daniel Benzar (Ovidiu Popescu are o accidentare de durata).

Singura dilema a lui Mihai Teja este legata de atacantul central - Harlme Gnohere poate pleca la arabi ceea ce ar duce la un nou transfer important facut de FCSB. Daca Gnohere ramane, cel mai probabil va fi titular in formula lui Teja.

Iata formulele de joc la care poate apela Teja:

Prima echipa:

Balgradean - Benzar, Planici, Iulian Cristea, Momcilovic - Teixeira, Pintilii - Ivanov, Tandia, Man - Gnohere

Varianta de rezerva:

Vlad - Jakolis, Balasa, Filip, Junior Morais - Nedelcu, Morutan - Roman, Fl Tanase, Fl Coman - Andrei Cristea