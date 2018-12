TEJA-VU! Mihai Mironica, despre numirea lui Mihai Teja la FCSB

Dupa ce au plafonat pretul gazului, se pare ca si-au zis sa plafoneze si performantele Gazului. Antrenorul Teja, plus fundasul mijlocas Iulian Cristea si fortosul Fortes ar ajunge intr-un pachet intarziat de Craciun via CFR (cea cu victoria decisiva) la FC Palatul Bucuresti.

Nicaieri in lume nu se scrie mai mult despre instalarea unui secund. Mihai Teja, cel care, in cea mai mare parte a carierei sale a fost secund, inclusiv in mai multe mandate la Steaua, pare a fi alegerea perfecta pentru FCSB in locul lui Dica. Se simte natural in aceasta pozitie, a fost preparator fizic, ca de tactica se ocupa patronul, are telefon cu baterie rezistenta si cu graiul aroman presetat.

In ciuda vanzolelii din presa, a tonului apocaliptic legat de robia care ii asteapta pe antrenorii ce trec pragul “palatului”, s-a facut coada in Aleea Alexandru din noaptea mazilirii lui Dica. Probabil ca si “ecsii” de prin studiourile tv si-ar fi lasat sacosa acolo, la rand, daca primeau un semnal discret ca sunt in vederile “selectionerului” Becali.

Reduta Mihai Stoica rezista. La FCSB nu vine antrenor vreun protejat al Anamariei Reghecampf care sa duca la marginalizarea “directorului de banca” Meme. As fi curios ce crede Stoica despre carisma lui Teja, o calitate lipsa ce i-a fost imputata lui Dica, un nume totusi important din istoria moderna a Stelei. Mihai Teja este persoana cuminte care a trezit din somnolenta jurnalistii si telespectatorii doar cand a rostit epocala zicere ca regreta ca nu l-a batut pe mentorul lui, Rednic.

Inca un antrenor vine la FCSB, cel mai cel club din Romania, fara sa fi facut ceva notabil in cariera. Asa s-a intamplat si cu Dica sau Radoi, administratorii perioadei in care FCSB si-a consolidat statutul de permanenta vicecampioana. Un prelungit viceantrenor, Teja, pentru o permanenta vicecampioana, FCSB.

Sigur, Teja are acest parcurs bun cu Gaz Metan, echipa totusi expulzata din zona play off. A avut insa niste colaboratori buni la Medias, oameni cu ochi la jucatori care in sezonul trecut au ajutat la urcarea Iasiului in zona play off. Teja ar trebui sa-l convinga pe Becali ca povestea aceea “fluturata” de o gramada cum ca “FCSB are cel mai bun lot din Liga 1” e o minciuna de adormit vigilenta in Pipera.

Teja era principal la Gaz Metan, dar arde de nerabdare sa fie secund la FCSB. Omul a ales sa rastoarne vechiul proverb cu fruntasul din sat si codasul de la oras. Asa s-ar fi intamplat insa si cu antrenorul de la Calarasi, si cu cel din Arabia Saudita, mari antistelisti la viata lor...

E ca in toate filmele de groaza. Publicul din fata ecranului isi spune ca n-ar trebui sa se intre in acel palat bantuit, dar personajele nu se opresc la usa, patrund acolo unde le asteapta, nu-i asa?, infernul, defaimarea, umilinta in cazul de fata. Rareori se intampla ca unul sa scape “cu viata”. Sa avem si acum o senzatie de Teja-vu?