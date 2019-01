FCSB si-a prezentat noul staff! Cine este omul care a lucrat cu Mircea Lucescu! Echipa de titlu pentru Teja!

FCSB si-a prezentat noul staff.

Mihai Teja a preluat comanda la FCSB dupa plecarea lui Nicolae Dica. Fostul antrenor de la Gaz Metan Medias si-a adus cu el oamenii de incredere cu care spera sa castige titlul. Pe pagina de Instagram a clubului a aparut astazi o fotografie din cantonamentul de la Marbella, in care este prezentat noul staff al lui Teja.

Noutatea din staff-ul lui Mihai Teja este Bogdan Andone, fost jucator la Rapid Bucuresti, antrenat de Mircea Lucescu. Andone este noul secund de la FCSB, dar pana acum nu a mai avut vreo colaborare cu echipa ros-albastra. In ciuda trecutului visiniu, Mihai Teja are mare incredere in el si spera ca il va ajuta in lupta pentru titlu. Bogdan Andone a castigat trei trofee cu giulestenii, toate sub comanda lui Mircea Lucescu: Cupa Romaniei in 1998, titlul de campion in 1999 si Supercupa Romaniei in 1999.