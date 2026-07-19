FCSB s-a impus cu 2-0 în fața lui FC Argeș, în prima rundă din Superliga. Roș-albaștrii au marcat prin Daniel Bîrligea (19') și Florin Tănase (45+4').

În urma acestei victorii, FCSB a obținut cele trei puncte și a început sezonul în Superliga cu succes după ce în ultimele două stagiuni pierduse puncte în prima etapă.

Mihai Stoica l-a lăudat: „A făcut un efort extraordinar”

Președintele Consiliului de Administrație a vorbit despre prima victorie a lui FCSB din acest sezon și a scos în evidență jucătorii care au avut o prestație de remarcat.

Mihai Stoica l-a evidențiat pe Juri Cisotti, despre care a spus că face lucruri remarcabile la 33 de ani.

„Modul în care antrenorii au gândit meciul ăsta şi jucătorii cum l-au abordat a fost excepţional. Au fost perioade de dominare ale Piteştiului, nu s-a întâmplat ca anul trecut, când noi dominam şi ei marcau, acum a fost invers. Am avut ocazii, nu au fost doar cele două faze fixe din care am marcat.

Primul gol e capodoperă, nu numai execuţia lui Octavian Popescu, dar şi excepţionala lovitură de cap a lui Daniel Bîrligea. Călcâiul lui Bîrligea pentru Risto. Revelaţia partidei a fost Risto, care a jucat pe o poziţie care nu îi este familiară şi a făcut-o foarte bine.

Pentru mine cel mai bun jucător de pe teren ştiu că a fost ales de toată lumea Octavian Popescu pentru că el într-adevăr a avut realizările cele mai importante, dar pentru mine cel mai bun jucător de pe teren a fost Juri Cisotti. A făcut un efort extraordinar, iar la 33 de ani sfidează vârsta, CV-ul şi joacă la cel mai înalt nivel meci de meci.

Nimeni nu crede că are vârsta asta, indiferent ce poziţie joacă. Azi am avut o discuţie interesantă, i-am zis 'am realizat că poţi să joci şi fundaş central, pentru că mă gândeam că doar fundaş central nu poţi să joci, mai ales în trei'. Andre Duarte a zis 'Da, da, în mijloc, libero'.

A ajuns între fundaşii centrali să facă o recuperare. Este un jucător excepţional şi un model pentru ceilalţi, cum se comportă, cum se antrenează şi ce viaţă duce”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.