După un sezon 2025-2026 peste așteptări, în care a ajuns în Top 4, Dinamo continuă transferurile pentru ediția viitoare din Liga Națională de Baschet Masculin.

”David-Andrei Iordăchescu va îmbrăca tricoul ⬜️🟥 în sezonul 2026-27.

Tânărul de 17 ani și 1.89m înălțime, multiplu campion național la nivel de juniori, a reprezentat 🇷🇴 la FIBA U16 EuroBasket în 2025 și a petrecut ultimele trei sezoane în Serbia, jucând pentru cluburi precum KK Mega Banjica, KK Beograd sau Koledz Beograd.

Bun venit David!”, a postat pagina oficial CS Dinamo Baschet.

Numeroase prelungiri de contract în această vară la Dinamo

În ultimul sezon din Liga Națională de Baschet Masculin, Dinamo a ajuns până în semifinalele play-off-ului și a încheiat pe locul 4.

Pentru viitorul sezon, gruparea din Ștefan cel Mare a anunțat prelungirea contractelor cu mai mulți jucători de bază: internaționalii români Ștefan Grasu, Nandor Kuti și Radu Vîrnă, Robin Mandisodza și americanii Derrick Marks (”unul din doar doi alb-roșii prezenți în toate cele 40 de partide ale stagiunii precedente, cu medii de 11.4 puncte, 3.7 recuperări și 2.6 pase decisive”) și Jonathan Stark.

Dinamo și-a aflat adversarul din turul preliminar al FIBA Europe Cup

Dinamo Bucureşti se va duela cu formaţia bosniacă KB Peja, în turul preliminar al FIBA Europe Cup, potrivit tragerii la sorţi de joi, de la Munchen.

Dacă va trece de dubla manşă cu KB Peja, Dinamo va juca în Grupa B a competiției, în care au fost repartizate, tot joi, Patrioti Levice, BC Oostende, Szolnoki, Girona şi Zastal Zielona Gora.

În grupele FIBA Europe Cup vor fi 48 de echipe pe tabloul principal, împărţite în opt grupe. Primele două clasate se vor califica în Top 16, care se va derula cu patru grupe. Locurile 1-2 vor ajunge în play-off, care se va disputa în sistem eliminatoriu.

Meciurile din turul preliminar vor avea loc în 23 şi 30 septembrie, iar cele din grupe vor începe în 7 octombrie.

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