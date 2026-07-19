OFICIAL Dinamo a transferat un campion din Serbia!

Dinamo a transferat un campion din Serbia! Baschet
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Continuă achizițiile în Ștefan cel Mare.

TAGS:
Dinamocs dinamo bucurestiDavid IordăchescuDerrick MarksStefan GrasuJonathan Stark
Din articol

După un sezon 2025-2026 peste așteptări, în care a ajuns în Top 4, Dinamo continuă transferurile pentru ediția viitoare din Liga Națională de Baschet Masculin.

Ultimul venit în Ștefan cel Mare este David Iordăchescu.

David Iordăchescu a semnat cu Dinamo

”David-Andrei Iordăchescu va îmbrăca tricoul ⬜️🟥 în sezonul 2026-27. 

Tânărul de 17 ani și 1.89m înălțime, multiplu campion național la nivel de juniori, a reprezentat 🇷🇴 la FIBA U16 EuroBasket în 2025 și a petrecut ultimele trei sezoane în Serbia, jucând pentru cluburi precum KK Mega Banjica, KK Beograd sau Koledz Beograd.

Bun venit David!”, a postat pagina oficial CS Dinamo Baschet.

Numeroase prelungiri de contract în această vară la Dinamo

În ultimul sezon din Liga Națională de Baschet Masculin, Dinamo a ajuns până în semifinalele play-off-ului și a încheiat pe locul 4.

Pentru viitorul sezon, gruparea din Ștefan cel Mare a anunțat prelungirea contractelor cu mai mulți jucători de bază: internaționalii români Ștefan Grasu, Nandor Kuti și Radu Vîrnă, Robin Mandisodza și americanii Derrick Marks (”unul din doar doi alb-roșii prezenți în toate cele 40 de partide ale stagiunii precedente, cu medii de 11.4 puncte, 3.7 recuperări și 2.6 pase decisive”) și Jonathan Stark.

Dinamo și-a aflat adversarul din turul preliminar al FIBA Europe Cup

Dinamo Bucureşti se va duela cu formaţia bosniacă KB Peja, în turul preliminar al FIBA Europe Cup, potrivit tragerii la sorţi de joi, de la Munchen.

Dacă va trece de dubla manşă cu KB Peja, Dinamo va juca în Grupa B a competiției, în care au fost repartizate, tot joi, Patrioti Levice, BC Oostende, Szolnoki, Girona şi Zastal Zielona Gora.

În grupele FIBA Europe Cup vor fi 48 de echipe pe tabloul principal, împărţite în opt grupe. Primele două clasate se vor califica în Top 16, care se va derula cu patru grupe. Locurile 1-2 vor ajunge în play-off, care se va disputa în sistem eliminatoriu.

Meciurile din turul preliminar vor avea loc în 23 şi 30 septembrie, iar cele din grupe vor începe în 7 octombrie.

VIDEO EXCLUSIV Ștefan Grasu de la Dinamo, invitat la Poveștile Sport.ro

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un șofer din Italia a fost amendat cu aproape 60 de euro pentru că a depășit viteza cu doar 1,9 km/h. Ce a aflat ulterior
Un șofer din Italia a fost amendat cu aproape 60 de euro pentru că a depășit viteza cu doar 1,9 km/h. Ce a aflat ulterior
ARTICOLE PE SUBIECT
Numai amical n-a fost! Cum s-a descurcat Nikita Stoinov de la Dinamo în al doilea său meci ca titular la națională
Numai amical n-a fost! Cum s-a descurcat Nikita Stoinov de la Dinamo în al doilea său meci ca titular la națională
ULTIMELE STIRI
Neymar și-a ales favorita înaintea finalei Spania - Argentina: „Ar fi ceva frumos pentru fotbal”
Neymar și-a ales favorita înaintea finalei Spania - Argentina: „Ar fi ceva frumos pentru fotbal”
U Cluj - Farul Constanța, de la ora 17:00! Ioan Ovidiu Sabău debutează pe banca Farului
U Cluj - Farul Constanța, de la ora 17:00! Ioan Ovidiu Sabău debutează pe banca Farului
Petrolul Ploiești - Dinamo, de la 19:30! Meciul cu numărul 100 între ”lupi” și ”câini”
Petrolul Ploiești - Dinamo, de la 19:30! Meciul cu numărul 100 între ”lupi” și ”câini”
Spania - Argentina, marea finală de la Campionatul Mondial din 2026, de la ora 22:00! Lamine Yamal vs Lionel Messi în ”Finalissima”
Spania - Argentina, marea finală de la Campionatul Mondial din 2026, de la ora 22:00! Lamine Yamal vs Lionel Messi în ”Finalissima”
Golgheterii de la Mondial: Mbappe, lider în topul marcatorilor de la CM 2026! Messi are nevoie de „hat-trick” sau „dublă” în fața Spaniei
Golgheterii de la Mondial: Mbappe, lider în topul marcatorilor de la CM 2026! Messi are nevoie de „hat-trick” sau „dublă” în fața Spaniei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală Spania - Argentina

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns la marea finală Spania - Argentina

Denis Drăguș, chemat să semneze pentru un salariu amețitor: "Doar gândește-te cum va fi!"

Denis Drăguș, chemat să semneze pentru un salariu amețitor: "Doar gândește-te cum va fi!"

Golgheterii de la Mondial: Mbappe, lider în topul marcatorilor de la CM 2026! Messi are nevoie de „hat-trick” sau „dublă” în fața Spaniei

Golgheterii de la Mondial: Mbappe, lider în topul marcatorilor de la CM 2026! Messi are nevoie de „hat-trick” sau „dublă” în fața Spaniei

FCSB anunță un transfer surpriză: "Suntem aproape, vine sigur"

FCSB anunță un transfer surpriză: "Suntem aproape, vine sigur"

FCSB s-a lămurit deja în cazul lui Aymen Boutoutaou. Decizia luată după primul antrenament

FCSB s-a lămurit deja în cazul lui Aymen Boutoutaou. Decizia luată după primul antrenament

E gata! Trabzonspor a făcut anunțul oficial despre plecarea lui Denis Drăguș. Unde ar putea ajunge

E gata! Trabzonspor a făcut anunțul oficial despre plecarea lui Denis Drăguș. Unde ar putea ajunge



Recomandarile redactiei
8 milioane de euro pentru preluarea clubului CFR Cluj! Ce decizie a luat Nelu Varga
8 milioane de euro pentru preluarea clubului CFR Cluj! Ce decizie a luat Nelu Varga
Cristi Borcea a șocat înainte de startul sezonului lui Dinamo: „Kopic nu e o pierdere”
Cristi Borcea a șocat înainte de startul sezonului lui Dinamo: „Kopic nu e o pierdere”
Legendarul Rafael Nadal a oferit rezultatul finalei Spania - Argentina!
Legendarul Rafael Nadal a oferit rezultatul finalei Spania - Argentina!
Superba Andreea Hanca înainte de Petrolul - Dinamo: „De la șapte ani iubesc echipa asta”
Superba Andreea Hanca înainte de Petrolul - Dinamo: „De la șapte ani iubesc echipa asta”
Jucătorii din SuperLiga și-au ales favorita la Mondial. Octavian Popescu e singurul care susține Spania
Jucătorii din SuperLiga și-au ales favorita la Mondial. Octavian Popescu e singurul care susține Spania
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Dinamo, dublă de foc pentru calificarea în grupele Europe Cup!
Dinamo, dublă de foc pentru calificarea în grupele Europe Cup!
Prelungirea de contract mult așteptată la Dinamo! ”Un simbol al siguranței și eficienței”
Prelungirea de contract mult așteptată la Dinamo! ”Un simbol al siguranței și eficienței”
CITESTE SI
Un apartament cu vedere la Dolomiți costă mai puțin decât o mașină. Cu cât se vinde locuința de 72 mp

stirileprotv Un apartament cu vedere la Dolomiți costă mai puțin decât o mașină. Cu cât se vinde locuința de 72 mp

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Taxa ascunsă din restaurantele din Italia. Ce este „coperto” și de ce te poți trezi cu ea pe nota de plată

stirileprotv Taxa ascunsă din restaurantele din Italia. Ce este „coperto” și de ce te poți trezi cu ea pe nota de plată

România, lovită de caniculă și furtuni puternice. ANM a emis noi alerte Cod galben pentru mai multe regiuni. HARTĂ

stirileprotv România, lovită de caniculă și furtuni puternice. ANM a emis noi alerte Cod galben pentru mai multe regiuni. HARTĂ

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!