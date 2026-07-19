Marea finală, meciul cu numărul 104 de la Cupa Mondială FIFA 2026, va pune faţă în faţă pe campionii Europei, Spania, şi pe actualii campioni mondiali şi sud-americani, Argentina.

Un adevărat regal fotbalistic, acest meci este aşteptat de fanii din întreaga lume şi va avea loc pe stadionul New York New Jersey, de la ora locală 15.00 - ora 22.00, ora României.

Pe cine va susține Neymar în Spania - Argentina

Neymar a fost prezent la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic în lotul Braziliei și a evoluat în două partide, cu Scoția și cu Norvegia.

Brazilia lui Carlo Ancelotti a fost eliminată de echipa lui Erling Haaland în „sferturi”, astfel că Neymar nu și-a putut îndeplini visul: să cucerească Cupa Mondială.

Starul Brazilian și-a ales favorita din finala Spania - Argentina. Neymar a dezvăluit că o susține naționala „La Albiceleste” pentru că își dorește ca Messi să ridice a doua Cupă Mondială din carieră.

„Ambele echipe merită să fie acolo și vor face tot posibilul să câștige. Lamine Yamal este un talent incredibil. Este unul dintre acei jucători care fac fotbalul frumos de privit și știu că îl așteaptă un viitor foarte luminos. De asemenea, merită să câștige și și-ar dori să ridice prima sa Cupă Mondială la doar 19 ani.

Dar Lionel Messi este diferit. Este cel mai mare jucător pe care l-am văzut și unul dintre cei mai mari idoli ai mei. Ceea ce a făcut pentru fotbal și pentru Argentina este ceva cu adevărat special. Oamenii văd trofeele acum, dar uită momentele dificile prin care a trecut cu echipa sa națională, înainte de a realiza, în sfârșit, totul.

Dacă ar trebui să aleg, l-aș alege pe Messi să câștige. Performanța sa la Cupa Mondială de până acum este incredibilă. Contribuția sa la Argentina este excepțională și domină turneul prin prestațiile sale. Să-l văd ridicând încă o Cupă Mondială ar fi ceva frumos pentru fotbal”, a declarat Neymar, citat de sportal.bg.

Mesajul lui Lionel Messi înainte de Spania - Argentina

Lionel Messi joacă pentru a treia oară în carieră o finală de Campionat Mondial și are șansa de câștiga pentru a doua oară trofeul.

Înaintea ultimului act care va fi disputat împotriva Spaniei, fostul star de Barcelona a transmis un mesaj plin de emoție în care pune accent pe forța grupului care s-a format în naționala Argentinei.

Messi subliniază faptul că echipa antrenată de Lionel Scaloni a făcut istorie, indiferent de rezultatul din finala de duminică.

„Cel mai frumos lucru în toți acești ani a fost călătoria, nu doar titlurile câștigate. Să fiu alături de acest grup în viața de zi cu zi, să luptăm împreună, să ne ridicăm unul pe altul în momentele dificile și să ne bucurăm de fiecare pas.

Mulțumesc fiecărui coechipier în parte, staff-ul și tuturor celor care muncesc în fiecare zi ca această echipă națională să fie o familie.

Orice s-ar întâmpla mâine (n.r. azi), acest grup a scris deja o poveste pe care nimeni nu va putea să o șteargă.

Hai, Argentina”, a fost mesajul postat de Lionel Messi.