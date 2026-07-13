Formația din Bănie a devenit o forță în Superliga, iar voci importante din fotbalul românesc susțin că oltenii pot deveni campioni și în următorul sezon.

Mihai Stoica: ”Craiova nu e favorită la titlu, noi suntem favoriți!”

Mihai Stoica este însă de altă părere. Oficialul de la FCSB crede că Universitatea Craiova nu mai este favorită la titlu și spune că cele mai mari șanse să devină campioana României le are FCSB.

MM Stoica a urmărit meciul dintre Universitatea Craiova și U Cluj din Supercupă, scor 1-1 (5-3 d.l.d,) și a observat și anumite minusuri la formația din Bănie.

”Încrederea e cel mai important atu pe care îl putea avea o echipă, ei erau sigur că o să câştige şi de data asta cu U Cluj. Universitatea are parte de experienţa pe care am avut-o noi cu Urziceni când jucam cu CFR, mereu pierdeam cu ei. Ştiam din start!

Aşa în joc, sincer, U Cluj nu a arătat rău deloc. Chiar fără mulţi jucători în primul 11. Eu la Craiova am văzut nişte probleme pe tranziţie negativă, poate să fie pe început de sezon.

Eu vreau să mă încurajez şi eu puţin pentru că, într-adevăr, Craiova a arătat excepţional în ultimul timp. Nu, nu e favorită la titlu, noi suntem favoriţi la titlu, indiscutabil, doar să reuşim să facem transferurile pe care ni le-am propus. Plus că să-i vedem în Europa”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.