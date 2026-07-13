Anunțul făcut de patronul roș-albaștrilor a venit după ce presa turcă a anunțat că Trabzonspor ia în considerare să îi rezilieze contractul lui Denis Drăguș, dar și după ce Marius Șumudică i-a spus lui Becali faptul că atacantul vrea să semneze cu FCSB.

Mihai Stoica: ”Cu Drăguș nu este absolut nimic!”

Mihai Stoica spune însă că lucrurile sunt departe de a fi rezolvate când vine vorba despre transferul la FCSB al lui Denis Drăguș.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB spune că Trabzonspor nu a luat încă o decizie finală în privința atacantului, iar lucrurile nu pot fi rezolvate în condițiile în care fotbalistul se află încă sub contract cu gruparea turcă.

MM Stoica a dezvăluit că FCSB nu ia în considerare un împrumut având în vedere că jucătorul are un ”salariu gigantic pentru fotbalul românesc”, iar singura speranță pentru FCSB ar fi ca Trabzonspor să îi rezilieze contractul lui Drăguș, lucru pe care oficialul fostei campioane îl consideră improbabil având în vedere că actuala înțelegere este valabilă încă doi ani.

”Cu Drăguș nu e absolut nimic. Drăguș e la Trabzon și urmează ca ei să ia o decizie. Până nu ia Trabzon o decizie, nu este absolut nimic. Trabzon a început pregătirea pe 6. Urmează să plece în perioada de pregătire centralizată și atunci vom vedea ce idee vor avea ei cu Drăguș, cu cei care rămân, nu rămân.

Deocamdată nu se știe nimic. Nu are cum să fie ceva rezolvat din moment ce cu el se poate rezolva, dacă Gigi se înțelege cu el, doar dacă are OK-ul de la Trabzon. Are un salariu gigantic pentru fotbalul românesc. Are mult peste un milion de euro. Nu cred că se discută despre împrumut. Noi nu am făcut nicio ofertă. E adevărat, e feblețea lui Gigi”, a spus oficialul de la FCSB.

Gigi Becali: ”90% Drăguș vine la FCSB!”

Gigi Becali a anunțat că Marius Șumudică l-a informat că Denis Drăguș vrea să semneze cu FCSB și mai are doar niște detalii de pus la punct cu Trabzonspor pentru rezilierea înțelegerii.

”Situația stă în felul următor. Șumi mi-a zis că el o să vină, mai așteaptă niște lucruri de la Trabzonspor. Mi-a zis că ia legătura cu impresarul. A zis că 90% vine la FCSB. Mai are două-trei lucruri de rezolvat cu ăia că nu vrea să lase banii. Șumi zice că se va rezolva”, a mai spus Becali.