Costin Ștucan și Cătălin Oprișan îi au invitați pe Andreea Hanca, soția fotbalistului Sergiu Hanca, și pe actorul Lucian Viziru.
Soția lui Sergiu Hanca este o cunoscută fană a lui Dinamo, iar în contextul meciului Petrolul - Dinamo din prima etapă a Superligii a fost întrebată cu cine va ține.
Andreea Hanca înainte de Petrolul - Dinamo: „Cu un ochi plâng și cu unul râd”
Andreea Hanca a fost întrebată ce va face la meciul de duminică seară, iar ea a recunoscut că va fi împărțită pentru că a rămas o fană a lui Dinamo, pentru că susține echipa bucureșteană încă de când era copil.
„Diseară cu un ochi plâng și cu unul râd. Nu o să îmi treacă niciodată pasiunea pentru Dinamo, de la șapte ani iubesc echipa asta, noi suntem dinamoviști.
Dacă îmi tai venele curge sânge 'alb-roșu', tatăl meu este dinamovist, bunicul lui Sergiu este dinamovist. Să știi că atunci când Sergiu (n.r. Hanca) joacă cu Dinamo mă gândesc că nu joacă cu ei”, a spus Andreea Hanca.
Calitățile cu care Sergiu Hanca a cucerit-o pe Andreea, soția sa
Andreea Hanca i-a apreciat manierele lui Sergiu și faptul că avea un comportament „drăguț” cu ea. Internaționalul român cu 7 selecții și-a cucerit partenera de viață și datorită scrierii sale corecte din punct de vedere gramatical.
„Era foarte drăguț și manierat. M-a cucerit pentru că știa să scrie corect gramatical”, a spus Andreea Hanca, în exclusivitate pentru Pro TV și Sport.ro.
Soții Hanca l-au botezat pe fiul lui Bogdan Țîru
Andreea și Sergiu Hanca l-au botezat, în noiembrie, pe fiul lui Bogdan Țîru, fotbalistul celor de la Farul Constanța și fost coleg al lui Hanca din Polonia. Slujba a avut loc într-un cadru restrâns la Constanța.
Soția fotbalistului de la Petrolul a atras toate privirile cu ținuta sa elegantă și a mărturisit că finul său are mari șanse să devină fotbalist.
„Nu e primul, dar ultimul și cam cel mai special, îl așteptăm de atât de mult timp. Ziua de astăzi va fi una specială, dar restrânsă. Noi, în fotbal, nu avem weekenduri, avem în timpul săptămânii, am prins două zile și am spus să facem o masă intimă, în familie, cu prietenii cei mai apropiați. Cred că va fi tot fotbalist. Dacă ia de la tati și de la nașul ce au mai bun, o să iasă numărul 1”, a spus Andreea Hanca pentru Pro TV și Sport.ro.