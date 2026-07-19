Destinație surpriză pentru Rareș Ilie! A refuzat întoarcerea la Rapid și va juca în străinătate

Destinație surpriză pentru Rareș Ilie! A refuzat întoarcerea la Rapid și va juca în străinătate Stranieri
SPORT.RO
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Mijlocașul Rareș Ilie este la un pas să semneze cu APOEL Nicosia. Românul o părăsește pe OGC Nice și va încasa un salariu important în Cipru, refuzând astfel propunerea de a reveni la Rapid.

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Fotbalistul în vârstă de 23 de ani va pleca gratis din Ligue 1, deși înțelegerea sa expira abia în vara anului 2027. Potrivit trumedia.ro, gruparea franceză a acceptat propunerea ciprioților abia după ce oferta a fost îmbunătățită, păstrând un procent dintr-un viitor transfer al românului.

La noua sa formație, Rareș Ilie urmează să fie recompensat cu un salariu de aproximativ 300.000 de euro pe stagiune, mutarea reprezentând o oportunitate de relansare după perioada nefastă din Hexagon. Achiziționat în 2022 pentru circa cinci milioane de euro, mijlocașul a strâns doar 10 apariții pentru prima echipă a celor de la Nice.

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A fost dorit și în Giulești

În această perioadă de mercato, jucătorul cotat în prezent la 1,2 milioane de euro s-a aflat și pe radarul clubului care l-a format. Rapid a încercat să îl repatrieze, însă transferul nu s-a materializat.

„Mingea este la Rareș Ilie, depinde ce vrea el să facă. Foarte mult timp nu putem să-l așteptăm. Noi îl dorim și am făcut oferta maximă pe care o putem susține. Antrenorul îl dorește, dar contează ce decide el”, a spus Marius Bilașco, directorul sportiv al giuleștenilor.

Pe lângă interesul arătat de Rapid, mijlocașul român a mai fost curtat și de Avellino, formație nou-promovată în Serie B. În stagiunea precedentă, Ilie a evoluat sub formă de împrumut la Empoli, în prima ligă din Italia, unde a bifat 28 de partide, reușind să marcheze de două ori și să ofere patru pase decisive. Acesta a mai trecut anterior sub formă de împrumut pe la Maccabi Tel Aviv, Lausanne-Sport și Catanzaro.

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