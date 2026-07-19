Destinație surpriză pentru Rareș Ilie! A refuzat întoarcerea la Rapid și va juca în străinătate

La noua sa formație, Rareș Ilie urmează să fie recompensat cu un salariu de aproximativ 300.000 de euro pe stagiune, mutarea reprezentând o oportunitate de relansare după perioada nefastă din Hexagon. Achiziționat în 2022 pentru circa cinci milioane de euro, mijlocașul a strâns doar 10 apariții pentru prima echipă a celor de la Nice.

Fotbalistul în vârstă de 23 de ani va pleca gratis din Ligue 1, deși înțelegerea sa expira abia în vara anului 2027. Potrivit trumedia.ro , gruparea franceză a acceptat propunerea ciprioților abia după ce oferta a fost îmbunătățită, păstrând un procent dintr-un viitor transfer al românului.

A fost dorit și în Giulești

În această perioadă de mercato, jucătorul cotat în prezent la 1,2 milioane de euro s-a aflat și pe radarul clubului care l-a format. Rapid a încercat să îl repatrieze, însă transferul nu s-a materializat.

„Mingea este la Rareș Ilie, depinde ce vrea el să facă. Foarte mult timp nu putem să-l așteptăm. Noi îl dorim și am făcut oferta maximă pe care o putem susține. Antrenorul îl dorește, dar contează ce decide el”, a spus Marius Bilașco, directorul sportiv al giuleștenilor.

Pe lângă interesul arătat de Rapid, mijlocașul român a mai fost curtat și de Avellino, formație nou-promovată în Serie B. În stagiunea precedentă, Ilie a evoluat sub formă de împrumut la Empoli, în prima ligă din Italia, unde a bifat 28 de partide, reușind să marcheze de două ori și să ofere patru pase decisive. Acesta a mai trecut anterior sub formă de împrumut pe la Maccabi Tel Aviv, Lausanne-Sport și Catanzaro.