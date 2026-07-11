Mihai Stoica dezvăluie numele antrenorului din Superliga care l-a impresionat: „E mare lucru”

Filipe Coelho a reușit să-l impresioneze pe MM Stoica grație modului în care a gestionat succesul alături de Universitatea Craiova . După ce a cucerit campionatul și Cupa României în jumătatea de sezon petrecută pe banca oltenilor, tehnicianul portughez a rămas cumpătat, aspect care nu a trecut neobservat.

Portughezul, apreciat pentru decența de care a dat dat dovadă

„Mie ce îmi place e că şi-a păstrat decenţa şi bunul-simţ”, a spus Mihai Stoica, la PrimaSport, amintind apoi de perioada de început a lui Coelho în Bănie, când antrenorul a fost primit cu un val de scepticism, dar a reușit să depășească acel context dificil prin rezultate.

„E mare lucru să îţi păstrezi echilibrul. Mulți l-au atacat când a venit, că nu ştiau cine e, «iepure» şi nu ştiu ce s-a mai auzit. E foarte uşor să îţi pierzi bunul-simţ când eşti pe cai mari. Mie chiar mi-a plăcut mereu că el a păstrat o linie. E mare lucru”, a mai spus Mihai Stoica.

Pentru Filipe Coelho urmează acum o nouă provocare. Tehnicianul pregătește meciul din Supercupa României, unde Universitatea Craiova va înfrunta U Cluj. Trupa din Bănie abordează confruntarea cu un avantaj moral, având în vedere că s-a impus în ultimele două dueluri oficiale disputate împotriva formației antrenate de Cristiano Bergodi.