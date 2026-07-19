Cristi Borcea a șocat înainte de startul sezonului lui Dinamo: „Kopic nu e o pierdere”

Partida Petrolul - Dinamo, din prima rundă a Superligii, va avea loc duminică, de la ora 19:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Meciul cu „Lupii Galbeni” va constitui și debutul lui Nuno Campos pe banca roș-albilor.

Cristi Borcea, despre plecarea lui Zeljko Kopic: „Nu e o pierdere”

Fostul președinte de la Dinamo a fost întrebat despre Nuno Campos, dar a explicat că nu are informații despre noul antrenor de la Dinamo.

Cu toate acestea, Cristi Borcea nu îl consideră că plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo va avea consecințe a asupra performanțelor „câinilor”, chiar dacă antrenorul croat a reușit să califice echipa de două ori în play-off în cele două sezoane și jumătate cât a fost pe banca formației bucureștene.

„Nu-l cunosc pe Campos, nu pot să mă exprim, ar fi nedrept. Croatul? Kopic nu e o pierdere, fiindcă n-a câștigat nimic! Și locul 2 era un dezastru pe vremea mea. Dădeai antrenorul afară dacă nu ieșeai campion. A plecat Mircea Rednic, chiar dacă ne-a făcut campioni.

Ce spirit să mai fie la Dinamo?! Nu-i mai văd aici, lângă, pe Dinamo. Ce spirit? Stadionul nu se știe când va fi gata, de două luni nu s-a mai mișcat un pai”, a spus Cristi Borcea.