FCSB s-a impus cu 2-0 în fața lui FC Argeș, în prima rundă din Superliga. Roș-albaștrii au marcat prin Daniel Bîrligea (19') și Florin Tănase (45+4').

În urma acestei victorii, FCSB a obținut cele trei puncte și a început sezonul în Superliga cu succes după ce în ultimele două stagiuni pierduse puncte în prima etapă.

Daniel Bîrligea e Harry Kane de la FCSB

Atacantul lui FCSB a deschis scorul în partida care s-a jucat în „Ghencea”, după ce a păcălit apărarea piteștenilor la o fază fixă executată perfect de Octavian Popescu.

Daniel Bîrligea a dezvăluit după meci că a făcut o demarcare falsă, mișcare pe care a văzut-o la Harry Kane în timpul Campionatului Mondial.