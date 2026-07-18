GALERIE FOTO Cum a marcat Daniel Bîrligea în FCSB - FC Argeș 2-0: „Am văzut la Harry Kane”

Cum a marcat Daniel Bîrligea în FCSB - FC Argeș 2-0: „Am văzut la Harry Kane” Superliga
SPORT.RO
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Daniel Bîrligea a dezvăluit că s-a inspirat de la Harry Kane.

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FCSB s-a impus cu 2-0 în fața lui FC Argeș, în prima rundă din Superliga. Roș-albaștrii au marcat prin Daniel Bîrligea (19') și Florin Tănase (45+4').

În urma acestei victorii, FCSB a obținut cele trei puncte și a început sezonul în Superliga cu succes după ce în ultimele două stagiuni pierduse puncte în prima etapă.

Daniel Bîrligea e Harry Kane de la FCSB 

Atacantul lui FCSB a deschis scorul în partida care s-a jucat în „Ghencea”, după ce a păcălit apărarea piteștenilor la o fază fixă executată perfect de Octavian Popescu.

Daniel Bîrligea a dezvăluit după meci că a făcut o demarcare falsă, mișcare pe care a văzut-o la Harry Kane în timpul Campionatului Mondial. 

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Sursă foto: Digi Sport

„E o mică schemă pe care am văzut-o la jucători mari, fentează marcajul şi intră în joc în ultima clipă. Am văzut la Harry Kane, că se duce foarte mult în offsaide şi asteaptă centrare, şi la apărătorii centrali la fel, e bine că ne-a ieşit. Sunt fericit că am revenit, că sunt bine, îmi doream foarte mult să revin cât ma bine posibil, îi multumesc staff-ului care a lucrat cu mine, a fost o perioadă grea, am ratat meciuri importante la final de sezon, simţeam că pot să ajut, dar nu am putut să fac nimic. Apoi am prins cantonamentul, s-a lungit perioada de stat afara.

Dar sunt fericit, abia aştept să joc cât mai mult. Am vorbit toată săptămâna de această echipă care ne-a pus probleme în sezonul trecut, am facut un meci foarte bun, de ce nu, a fost o revansă. Sunt fericit că a revenit, că e într-o formă bună, ne poate ajuta. (N.r. Despre meciul cu Auda din Conference League) În primul rând, ne aşteaptă câteva zile de refacere mentală şi fizică şi după vom pregăti acest meci, nu e unul uşor, trebuie să luptăm, să ne pregătim la maxim şi să dăm totul pe teren joi, să câştigăm prima manşă”, a declarat Daniel Bîrlgea, la Prima Sport.

Echipele utilizate

  • FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Dawa, Andre Duarte, Pădurariu (Labonne 89) – Cisotti, Radunovic – Politic (M. Toma 46), F. Tănase (Stoian 80), Oct. Popescu (David Popa 90) – Bîrligea. ANTRENOR: Marius Baciu
  • FC ARGEŞ: Căbuz – Oancea (R. Moldoveanu 46), M. Tudose, Sadriu, Borţa – Raţă, Rober Sierra – Y. Pîrvu (S. Balaure 81), Emmers (Dulcea 46), Micovschi (Idowu 46) - Ricardo Matos (Rădescu 81). ANTRENOR: Bogdan Andone
  • Cartonaşe galbene: Pădurariu 34, Oct. Popescu 35 / Sadriu 13
  • Au marcat: Daniel Bîrligea (19') și Florin Tănase (45+4' din penalty)
  • Arbitri: Marian Barbu - Imre Bucsi, George Duţă
  • Arbitri VAR: Sorin Costreie - Stelian Slab 
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