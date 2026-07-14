Deocamdată, Coman se află sub contract cu Al Gharafa, însă, dezamăgit de situația întâlnită în Qatar, fotbalistul și-ar dori să schimbe echipa.

Mihai Stoica: ”Coman n-ar trebui să facă rabat, să le ia banii până la sfârșit!”

Mihai Stoica este de părere că este dificil ca Florinel Coman să ajungă la FCSB având în vedere că atacantul încasează o sumă uriașă în Qatar, la Al Gharafa.

Oficialul de la FCSB spune, însă, că fostul jucător al lui FCSB nu a fost respectat de cei de la Al Gharafa și l-a sfătuit pe fotbalistul așteptat înapoi de către Gigi Becali să nu accepte niciun compromis și să le ia toți banii qatarezilor.

”Are salariu foarte mare şi chiar la cum s-au comportat cei de acolo cu ei, faptul că n-a fost respectat. Aduci un jucător pe o poziţie, spui, insişti, plăteşti o sumă mare ca să joace poziţia lui, că Florinel Coman nu e un jucător pe care-l să-l plimbi pe tot terenul.

E atacant lateral stânga de mare valoare şi cu încredere poate distruge un campionat precum cel din Qatar, Emirate, dar dacă-l trimiţi număr 10, în dreapta îi iei tot practic. Atunci el n-ar trebui să facă rabat, ci să le ia banii până la sfârşit, că sunt bani foarte mulţi”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.