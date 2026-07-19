8 milioane de euro pentru preluarea clubului CFR Cluj! Ce decizie a luat Nelu Varga

8 milioane de euro pentru preluarea clubului CFR Cluj! Ce decizie a luat Nelu Varga Superliga
SPORT.RO
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Fosta campioană a României traversează o perioadă critică din punct de vedere financiar, dar atrage în continuare investitori. Nelu Varga are pe masă o propunere concretă pentru cedarea clubului.

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CFR ClujNelutu Varga
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Gruparea din Gruia se confruntă cu un deficit bugetar major, neavând fondurile necesare nici măcar pentru zborul spre Armenia, acolo unde urmează să întâlnească Alashkert în turul doi preliminar al Conference League. Pentru a strânge banii de drum, conducerea a lansat un pachet de 1.000 de euro destinat suporterilor care doresc să însoțească echipa, o parte din sumă urmând să acopere costurile deplasării jucătorilor.

Situația s-a agravat după nerespectarea termenului impus de UEFA pentru stingerea datoriilor, echipa având șanse mari să fie exclusă din viitoarele competiții continentale. Potrivit informațiilor publicate de iAMsport, fostul sponsor, casa de pariuri „DON”, a pus pe masă 8 milioane de euro pentru a cumpăra clubul.

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Patronul se opune vehement insolvenței

Deși oamenii din conducere au propus intrarea în insolvență ca singură cale de ieșire din impas, finanțatorul principal respinge această variantă. Nelu Varga a transmis că se va întoarce în scurt timp în România cu o sumă de ordinul zecilor de milioane de euro, bani cu care va achita toate restanțele și va redresa fosta campioană.

Deocamdată, omul de afaceri refuză să cedeze controlul asupra echipei ardelene. Rămâne de văzut dacă infuzia de capital promisă se va materializa în timp util sau dacă oferta de 8 milioane de euro va deveni singura soluție de salvare pentru formația clujeană.

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