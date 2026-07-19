8 milioane de euro pentru preluarea clubului CFR Cluj! Ce decizie a luat Nelu Varga

Gruparea din Gruia se confruntă cu un deficit bugetar major, neavând fondurile necesare nici măcar pentru zborul spre Armenia, acolo unde urmează să întâlnească Alashkert în turul doi preliminar al Conference League. Pentru a strânge banii de drum, conducerea a lansat un pachet de 1.000 de euro destinat suporterilor care doresc să însoțească echipa, o parte din sumă urmând să acopere costurile deplasării jucătorilor.

Situația s-a agravat după nerespectarea termenului impus de UEFA pentru stingerea datoriilor, echipa având șanse mari să fie exclusă din viitoarele competiții continentale. Potrivit informațiilor publicate de iAMsport, fostul sponsor, casa de pariuri „DON”, a pus pe masă 8 milioane de euro pentru a cumpăra clubul.