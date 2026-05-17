Toata lumea sa TACA! Pintilii, interzis de FCSB sa vorbeasca inaintea derby-ului! Ce s-a intamplat inaintea interviului

Mihai Pintilii (41 de ani) a devoalat detaliile negocierilor purtate cu Gigi Becali în 2012, când latifundiarul l-a transferat de la Pandurii Târgu Jiu pentru 850.000 de euro.

Mihai Pintilii, șocat în biroul lui Gigi Becali

Pintilii s-a ales, după negocieri intense, cu un salariu de 9.000 de euro pe lună și 100.000 de euro la semnătură. Fostul mijlocaș defensiv a fost șocat de mărimea cireșelor pe care le mânca Becali la el în birou.

„Am vorbit cu Victor Becali, înainte să merg la nea Gigi. M-a întrebat ce vreau, am zis că vreau 10.000 de euro salariu şi 100.000 de euro să-mi iau o casă. Am mers cu Victor la palat, iar acolo m-a lăsat cu nea Gigi.

Eu eram în cârje, m-am pus jos, iar eu n-am mai văzut cireşe atât de mari cum mânca nea Gigi. Nu-ţi exagerez, erau imense. M-a întrebat dacă vreau, dar am zis că nu vreau. Cum sunt eu pofticios... Mi-aş fi dorit, dar am zis că nu-mi trebuie.

S-a uitat, m-a studiat: <<Ia, zi! Ce vrei?>>. Am zis ce vreau şi zice: <<Nu! Nu, tată, îţi dau 90.000, nu 100.000>>. Iar eu i-am zis că fără 100.000 nu semnez. Apoi a găsit el soluţia. <<Îţi dau 9.000 pe lună şi 100.000 la semnătură>>. Mie mi-a convenit, eu îmi doream să plec cu 100.000 la semnătură”, a povestit Mihai Pintilii, potrivit orangesport.ro.

Pintilii, un simbol pentru FCSB

Mihai Pintilii a evoluat la FCSB în două perioade: 2012–2014 și 2016-2020, când s-a retras din cariera de fotbalist profesionist. Din 2020, fostul mijlocaș defensiv a rămas în stafful roș-albaștrilor, îndeplinind în general rolul de secund.

Pintilii a părăsit tabăra campioanei en-titre pe 9 martie 2026, concomitent cu demisia antrenorului principal Elias Charalambous.