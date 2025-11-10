Campioana României a condus cu 1-0 încă din minutul trei, dar a pierdut puncte prețioase la Sibiu în economia luptei pentru play-off. Astfel, distanța dintre FCSB și Farul Constanța (ocupanta locului șase) este acum de cinci puncte după 16 etape.



Situația în care a ajuns FCSB i-a determinat pe Elias Charalambous și Mihai Pintilii, cei care conduc staff-ul tehnic al echipei, să-și dea demisia. Doar că Gigi Becali s-a opus vehement.



Charalambous și Pintilii au vrut să demisioneze, dar Becali s-a opus



Patronul campioanei României s-a pus ”scut” în fața celor doi antrenori și spune că el va fi cel care își va asuma, de acum încolo, rezultatele echipei.



„S-a terminat cu închizătorii. Joc cu Olaru şi cu Tănase. Doar aşa mai poţi câştiga campionatul. Olaru şi aşa greşeşte mult. Eu doar le spun, ei să o gândească. Ce, eu sunt antrenor? Ei să o facă, să găsească formula.



Pintilii şi Charalambous şi-au dat demisia, au vrut să plece, am zis nu. Le-am zis că îmi asum eu de acum. Am dat vreodată vina pe Pintilii sau Charalambous? Nu. Şut trebuia să stea puţin în tribune, să rupă banca, pentru a putea să joace ca înainte”, a spus Becali, la Digi Sport.



”Instalat” în aprilie 2023 la FCSB, Elias Charalambous este antrenorul cu care echipa a reușit să câștige ultimele două titluri. Cipriotul a bifat 150 de meciuri la echipa sa, iar 79 au fost victorii. 37 dintre acestea s-au încheiat la egalitate, iar restul de 34 au fost înfrângeri.



FCSB se pregătește pentru meciul cu Petrolul



În următoarea etapă, FCSB va primi vizita celor de la Petrolul Ploiești, echipa neînvinsă în ultimele cinci etape. Prahovenii sunt pe locul 13, cu 15 puncte și cu un parcurs bun după ”instalarea” lui Eugen Neagoe.



De cealaltă parte, Hermannstadt pune capăt unei serii de cinci înfrângeri la rând, dar rămâne penultima în campionat, cu doar 11 puncte.

