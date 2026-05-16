Andrei Nicolescu s-a arătat mulțumit de faptul că Dinamo și-a asigurat prezența la barajul pentru Conference League, după ce echipa sa a remizat 0-0 contra celor de la CFR Cluj.

Andrei Nicolescu, pronostic pentru barajul de Conference League

Nicolescu a susținut că șansele de triumf la baraj vor fi 50%-50%, dacă Dinamo va întâlni FCSB. Cu Botoșani, „câinii” sunt ușor favoriți, în opinia sa.

„Sunt un pic dezamăgit. Am luptat, asta este! Am avut și un pic de ghinion. Trebuie să strângem rândurile pentru ce urmează. Eu zic că am arătat dorință. Ca structură am schimbat foarte mult. A fost un meci tacticizat și încâlcit. Am avut ocaziile noastre să închidem meciul.

E finalul unui sezon greu și sunt și ei la limită. Sper să fie doar o lovitură la Pușcaș și probabil trebuie să ne focusăm pentru meciul de peste două săptămâni cu tot ce înseamnă jucători accidentați. Cu „U” Cluj ne vom concentra doar cu jucătorii care nu sunt în pericol să se accidenteze.

Sunt 50%-50% șansele cu FCSB. Dacă va fi Botoșani, poate un pic mai mult cu ei (n.r.- Dinamo ar fi ușor favorită).

Nicolescu: „ Suntem unde ne-am făcut planurile”

Problema noastră este că vacanța va fi foarte scurtă. Începe sezonul foarte repede. Dacă jucăm în preliminariile Conference League va fi și mai repede. Trebuie să vedem cum vom gestiona.

Încercăm să facem un grup de lucru cu fanii. Încercăm să avem o opinie comună și să facem tot ce e mai bine. Suntem unde ne-am făcut planurile. Dacă nu vor fi în cupele europene, ne vom încadra în obiectivul pesimist pentru sezonul curent.

Kopic are contract pe doi ani. Dacă va avea o ofertă foarte bună, ne vom înțelege. Cred că toți ne concentrăm pe acest final. Important e să ne focusăm pe ce avem de atins. Nu are o altă condiție în contract”, a declarat Andrei Nicolescu, într-o intervenție telefonică la televiziunea Digi Sport.

Dinamo și CFR Cluj au remizat, scor 0-0, într-un meci din runda a 9-a din Superliga, care a avut loc pe arena „Arcul de Triumf”.

Cele două echipe au avut câte două șuturi pe poartă, dar nu au reușit să înscrie.

În urma acestui rezultat de egalitate, Dinamo va încheia play-off-ul pe locul patru. „Câinii” nu mai pot spera matematic la poziția a treia, pentru că se află la patru puncte de CFR Cluj cu un meci înainte de finalul play-off-ului.

Astfel că, echipa lui Zeljko Kopic va juca împotriva câștigătoarei dintre FCSB și FC Botoșani pentru calificare în preliminariile Conference League.

De cealaltă parte, CFR Cluj se află la trei puncte de locul doi, ocupat de ”U” Cluj. Având în vedere că „șepcile roșii” au un meci în minus, șansele echipei lui Daniel Pancu de a încheia pe poziția a doua scad drastic.

