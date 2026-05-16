La finalul confruntării, antrenorul Marius Croitoru și-a criticat elevii pentru felul în care s-au prezentat și le-a transmis că vor avea probleme mari la baraj cu FCSB dacă vor evolua asemănător.

„Când pierzi 0-2, poți spune că nu ai reușit. Am avut mulți jucători lipsă, dar asta nu scuză cu nimic că am ratat mari ocazii și că am luat bătaie. Mă deranjează atitudinea unora, care cred că noi ne permitem să ne jucăm, noi antrenorii, la asta mă refer.

Cam acesta e riscul. Ei joacă cum joacă și noi antrenorii plătim. Asta e viața. Trebuie să înțeleagă că fotbalul în prima ligă înseamnă mai mult de a te prezenta la antrenamente. Ei nu au nicio vină acum, dar trebuie să schimbe puțin gândirea, ca să nu spun altceva!

Croitoru: „Vom avea probleme mari cu FCSB”

Dacă ne vom prezenta ca în acest meci din punct de vedere defensiv, vom avea probleme mari cu FCSB. E un singur meci, noi nu avem nimic de pierdut, doar de câștigat.

Acesta e fotbalul, câștigă echipa care marchează mai mut. Nu am avut ocazii, nu am reușit să le valorificăm și asta e”, a spus Marius Croitoru, la flash-interviu, conform digisport.ro.

Caseta meciului

CSIKSZEREDA: E. Pap - Palmeş, Hegedus, Kabashi (Dusinszki 61'), R. Trif - Csuros, Veres - Anderson Ceara (Szalay 79'), Kleinheisler (Tajti 72'), D. Bota (Nyitra 79') - Eppel (Dolny 72'). ANTRENOR: Robert Ilyeş

FC BOTOŞANI: Anestis - Şuta, Miron, Ţigănaşu (Ongenda 54'), Friday Adams - Charles Petro (Kovtalyuk 65'), Aldair Ferreira - Mitrov (Dumiter 54'), A. Bota (R. Creţ 54'), Mailat (Enzo Lopez 78') - Bodişteanu. ANTRENOR: Marius Croitoru

Cartonaşe galbene: Kabashi 13', Anderson Ceara 61', E. Pap 75', D. Bota 80' / Ţigănaşu 5', Aldair Ferreira 9'

Arbitri: Mihai Ene - Andrei Constantinescu, Romică Bîrdeş

Arbitri VAR: Sorin Costreie - Stelian Slabu

Au marcat: Eppel 48', Anderson Ceara 61'

FC Botoșani, salvată de punctajul din sezonul regular

Înfrângerea suferită de formația antrenată de Marius Croitoru nu îi afectează locul în clasament. Csikszereda și Botoșani au amândouă câte 33 de puncte, iar niciuna dintre ele nu a beneficiat de rotunjire la începutul play-out-ului.

Prin urmare, departajarea dintre cele două echipe se va face după criteriul numărului de puncte superior din sezonul regular, unde FC Botoșani stă mai bine.

Așadar, FC Botoșani rămâne pe locul 9, al treilea din play-out, în ciuda înfrângerii de astăzi de la Miercurea Ciuc. UTA (locul 8, 36 de puncte) nu are drept de participare în cupele europene, ca și Oțelul Galați (locul 11, 32 de puncte), cu un meci de disputat.

Câștigătoarea dintre FC Botoșani și FCSB va juca ultimul baraj pentru preliminariile Conference League, pe 29 sau 30 mai, cu Dinamo sau CFR Cluj.