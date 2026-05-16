Florin Prunea surprinde! Echipa favorită în cazul unui derby FCSB - Dinamo

Cele două echipe au avut câte două șuturi pe poartă, dar nu au reușit să înscrie.

Dinamo și CFR Cluj au remizat, scor 0-0 , într-un meci din runda a 9-a din Superliga, care a avut loc pe arena „Arcul de Triumf”.

Fostul dinamovist l-a felicitat pe Zeljko Kopic pentru felul în care a reușit să crească nivelul de la Dinamo.

Florin Prunea e de părere că Dinamo ar putea fi favorită în cazul în care ar juca finala barajului de Conference League cu FCSB.

„Din păcate Dinamo a făcut multe schimbări neforțate, iar jucătorii de pe bancă nu au adus un plus și nu e prima oară când se întâmplă lucrul ăsta.

Cred că Kopic a scos maximum din această echipă, chiar pot să spun că a șters-o de ce a avut ea cel mai bun.

Dacă vor reuși să câștige meciul de baraj, asta ar fi o performanță extraordinară.

Trebuie făcut tot ce este posibil la ora jocului cu FCSB (n.r. în cazul în care FCSB va trece de FC Botoșani) să aibă cei mai buni jucători.

Dacă Dinamo va avea tot lotul la ora meciului cu FCSB, în deplinătatea forțelor, eu zic că au șanse destul de mari să meargă în cupele europene și ar fi o performanță incredibilă pentru ce lot are Dinamo la ora actuală.

Cred că e favorită Dinamo cu FCSB pentru că au jucat într-o altă competiție, la o turație maximă, mă refer la play-off, față de FCSB care a jucat în play-out.”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.

Cum arată clasamentul din Superliga după Dinamo - CFR Cluj 0-0

În urma acestui rezultat de egalitate, Dinamo va încheia play-off-ul pe locul patru. „Câinii” nu mai pot spera matematic la poziția a treia, pentru că se află la patru puncte de CFR Cluj cu un meci înainte de finalul play-off-ului.

Astfel că, echipa lui Zeljko Kopic va juca împotriva câștigătoarei dintre FCSB și FC Botoșani pentru calificare în preliminariile Conference League.

De cealaltă parte, CFR Cluj se află la trei puncte de locul doi, ocupat de ”U” Cluj. Având în vedere că „șepcile roșii” au un meci în minus, șansele echipei lui Daniel Pancu de a încheia pe poziția a doua scad drastic.