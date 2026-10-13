Kylian Mbappe, criticat dur de Jean-Pierre Papin: „Câștigătorul Balonului de Aur este decis de alții”

Cu 13 zile înainte de decernarea Balonului de Aur, pe 26 octombrie, principalii pretendenţi la trofeu au intrat într-o veritabilă campanie electorală pentru a-şi susţine cauza. În prim-plan se află Kylian Mbappe, care multiplică declaraţiile egocentrice menite să-i pună în valoare "dosarul" de candidat. O atitudine care a fost prost primită, inclusiv de un fost câştigător al trofeului, Jean-Pierre Papin.

Într-un interviu acordat France TV, care a stârnit numeroase reacţii în ultimele ore, Papin şi-a exprimat opiniile cu privire la campaniile de promovare lansate de principalii favoriţi la Balonul de Aur din 2026.

Fostul atacant francez nu este, în mod clar, un admirator al acestor campanii. El nu îşi menajează cuvintele, mai ales când vorbeşte despre Mbappe, poate cel mai vocal dintre jucătorii preocupaţi de propria imagine publică: "Îmi place mult de Kylian. Este un jucător care doboară recorduri. Dar, la un moment dat, totul începe să se rezume la 'eu, eu, eu şi iar eu'. Devii câştigător al Balonului de Aur, nu poţi să tot spui că îţi doreşti ceva. Câştigătorul Balonului de Aur este decis de alţii. În ziua de azi, dacă te uiţi la modul în care se acordă acest trofeu, există o mulţime de criterii. Iar acel criteriu anume nu funcţionează. În rest, totul e în regulă."

Şi, întrucât decizia le aparţine altora, Papin a optat pentru Harry Kane. Spre deosebire de Mbappe, englezul nu a demarat o campanie de autopromovare, preferând să lase jocul său de pe teren să vorbească. "Pentru Harry Kane, totul merge bine în acest moment", a spus Papin.

Rămâne de văzut dacă englezul, o figură mai discretă, va obţine cele mai multe voturi. Acest lucru va fi aflat pe 26 octombrie, în cadrul unei ceremonii care s-ar putea dovedi mai deschisă şi mai imprevizibilă ca niciodată, scrie Agerpres.