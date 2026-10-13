Răzvan Lucescu a ajuns să fie înconjurat de antrenori italieni, în Qatar! Când a semnat cu Al-Sadd Doha, în iunie, el a preluat echipa de la Roberto Mancini. Diseară, în etapa a 2-a din Champions League Elite, fostul selecționer îl va înfrunta pe Simone Inzaghi.

Pentru Lucescu jr, meciul Al-Sadd Doha (Qatar) – Al-Hilal Riad (Arabia Saudită) e unul special. Din mai multe motive. Pe lângă faptul că își va măsura forțele cu un tehnician de nivel mondial, românul va întâlni și o formație de care își amintește cu mare plăcere. Pentru că, în perioada 2019-2021, Răzvan a fost antrenor, la Al-Hilal, cucerind trei trofee: cupa, campionatul și Champions League.

Al-Sadd Doha – Al-Hilal Riad, LIVE, pe VOYO, de la ora 19:00

Mai e un motiv pentru care meciul Al-Sadd Doha – Al-Hilal Riad, care va fi transmis live de VOYO, de la ora 19:00, e de mare interes. Partida din această seară va fi o reeditare a duelului din sezonul trecut, în Champions League, când cele două rivale s-au întâlnit, în optimi. Atunci, a ieșit un meci incredibil, încheiat cu scorul de 3-3, după 90 de minute. Au urmat prelungirile și loviturile de departajare. Iar aici, câștig de cauză a avut Al-Sadd: 4-2. Și atunci, pe banca saudiților s-a aflat Simone Inzaghi.

Răzvan Lucescu, sub presiune: riscă să ajungă la trei înfrângeri succesive

Meciul din această seară îl prinde pe Răzvan Lucescu (57 de ani) într-un moment delicat. Pentru că Al-Sadd a ajuns la două eșecuri succesive, după 0-3 cu Esteghlal Teheran (Iran), în runda inaugurală din Champions League, și 1-2 cu Al-Arabi Doha, în campionat.

În acest context, un eventual eșec, în fața celor de la Al-Hilal, ar adânci criza la echipa antrenată de Lucescu jr. Și l-ar pune pe antrenorul român în fața criticilor, în condițiile în care el a fost adus, în speranța câștigării Champions League. Arabii au mizat pe faptul că, atunci când a fost la Al-Hilal, românul a reușit această performanță, în chiar primul său sezon pe bancă, cel din 2018-2019.