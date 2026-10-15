Marius Baciu și-a găsit echipă după plecarea de la FCSB: "Decide până la finalul săptămânii"

Marius Baciu s-a despărțit oficial de FCSB pe 23 septembrie, la scurt timp după eșecul drastic suferit contra Universității Craiova, scor 0-5. Tehnicianul a lăsat echipa pe locul 11 după 10 etape, la o distanță semnificativă în spatele liderului Dinamo, însă a rămas cu performanța de a câștiga cele două meciuri din barajul pentru Conference League, cu FC Botoșani și Dinamo.

Liubliana Nedelcu: "Marius Baciu are oferte de la Ittihad Tanger, din Franța și din zona Golfului"

Mandatul de la FCSB, chiar dacă scurt, pare că i-a crescut semnificativ cota lui Marius Baciu. Antrenorul ar avea în prezent o ofertă de la Ittihad Tanger, formație din prima ligă a Marocului.

Într-un interviu acordat în presa marocană, impresarul Liubliana Nedelcu a confirmat interesul celor de la Tanger, însă a anunțat că Marius Baciu ar mai avea două oferte pe masă - una din Franța și alta din zona Golfului. Fostul tehnician de la FCSB ar urma să își decidă viitorul în această săptămână.

"Ce pot să spun este că negocierile se desfășoară de ceva timp pentru a ajunge la un acord final privind preluarea lui Ittihad Tanger de către Baciu.

Oferta lui Ittihad Tanger nu este singura. El a primit și o ofertă de la o echipă din Franța, precum și una de la o formație din zona Golfului.

Antrenorul este încântat de perspectiva de a pregăti Ittihad Tanger și va lua o decizie în privința acestei oferte până la sfârșitul săptămânii", a spus Liubliana Nedelcu, potrivit Le Site Info Sport.

Baciu a preluat-o pe FCSB pe 19 mai, după plecarea lui Mirel Rădoi, și a părăsit echipa pe 23 septembrie, fiind înlocuit de Laurențiu Reghecampf.

Înainte de experiența de la FCSB, antrenorul ocupa funcția de director tehnic la Păușești-Otăsău, în Liga a 3-a. De-a lungul carierei, le-a mai pregătit pe SC Bacău, Clinceni, Concordia, Juventus București și AFC Turris. A lucrat și în străinătate, la Al-Taqadom și Al-Nahdah, din Arabia Saudită, respectiv Al-Arabi, din Qatar.