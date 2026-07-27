Dinamo s-a impus cu 5-1 în fața Universității Craiova, în urma unui meci spectaculos din runda a doua a Superligii.

„Câinii” au marcat prin Soro (8'), Musi (29'), Pop (59'), Cîrjan (76') și Pascual (90+3'), în timp ce oltenii au înscris prin Nsimba (50').

Claudiu Niculescu: „Cântăreau enorm în angrenajul echipei”

Legenda lui Dinamo a vorbit despre situația actuală de la club și a scos în evidență că echipa din Ștefan cel Mare nu s-a întărit îndeajuns în această vară.

Claudiu Niculescu speră ca fosta sa echipă să aducă înlocuitori pe măsura jucătorilor care au plecat și își pune baza în promisiunile făcut de Andrei Nicolescu.

„Pe piața transferurilor Dinamo nu prea a mișcat, dar din ce am citit sunt în discuții cu jucători importanți, care ar trebui să acopere golurilor jucătorilor importanți care au plecat în vară, în special Boateng și Gnahore, care cântăreau enorm în angrenajul echipei.

Sper să le găsească jucători care să îi înlocuiască cu succes pe cei doi, pentru că ei și-au făcut bine treaba.

Mă bazez pe ce spune public președintele clubului, că negociază cu jucători importanți, jucători care vor veni și vor juca titulari, pentru că până la urmă asta îi trebuie lui Dinamo în acest moment.

(n.r. Crezi că Dinamo poate cu lotul actual să termine pe podium?) Să fiu sincer, nu cred. E bine să fim optimiști, dar înainte de a fi optimiști trebuie să fim realiști, pentru că e clar că Dinamo a pierdut mult prin plecările din această vară”, a spus Claudiu Niculescu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Succesul în fața Universității Craiova reprezintă prima victorie a lui Dinamo în acest sezon, după dezamăgirea din prima etapă cu Petrolul, când echipa lui Nuno Campos a pierdut cu 0-1.

Claudiu Niculescu le-a antrenat de-a lungul carierei pe ”U” Cluj, FC Bihor, Damila Măciuca, CSM Ramnicu Valcea, CS Mioveni,FC Voluntari, Dinamo, Al-Tai, Concordia Chiajna, Poli Iași, CSC Șelimbăr, Slatina și Unirea Slobozia.