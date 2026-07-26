Dinamo a marcat prin Alberto Soro (8), Alexandru Musi (29), Alexandru Pop (59), Cătălin Cîrjan (76 - penalty), Martin Pascual (90+2) în faţa unei echipe care s-a întrecut în erori, care mai de care mai mare, după cum subliniază și Agerpres. Golul de onoare al echipei din Bănie a fost marcat de Steven Nsimba (50).

Campioana Universitatea Craiova a fost umilită de Dinamo, care s-a impus cu scorul de 5-1 sâmbătă seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, în etapa a doua a Superligii.

Conform Sofascore, Alberto Soro a fost cel mai bun jucător al derby-ului, cu nota 8.4.

Mijlocașul spaniol a înscris primul gol și a pasat decisiv la ultimul gol, marcat de conaționalul Martin Pascual.

De altfel, fundașul central spaniol a fost cel mai bun din defensiva ”câinilor”, fiind notat de Sofascore cu 7.9.

Pe final și-a făcut debutul oficial la Dinamo și un al treilea iberic, fundașul dreapta Dario Benavides.

Filmul derby-ului

Dinamo a deschis scorul în min. 8, când Soro a marcat din 6 metri, după pasa lui Armstrong, în urma unui corner.

Universitatea a controlat jocul în continuare şi a avut două ocazii de a egala, dar portarul Bellaarouch a respins şutul lui Nsimba (16), iar David Matei (23) a ratat un voleu din poziţie ideală, iar Bellaarouch a respins de sub transversală.

În min. 29, jamaicanul Webster, aflat la meciul său de debut, a gafat incredibil şi Musi a marcat din pasa lui Armstrong.

În min. 43, Musi a profitat de neînţelegerea dintre Stevanovic şi portarul Sava şi a marcat, dar golul a fost anulat de arbitrajul video pentru henţ.

În min. 45+3, Badelj l-a fault pe Musi şi arbitrul Istvan Kovacs a dictat penalty, dar, la sesizarea VAR, a revenit asupra deciziei şi a dictat lovitură liberă din marginea careului, însă l-a eliminat pe Badelj (45+6), pentru fault în postură de ultim apărător.

Universitatea a început bine repriza secundă, deşi în inferioritate, marcând prin Nsimba (50), lansat de Bancu, după ce francezul l-a driblat pe Nikita Stoinov.

Teles (54) a avut şansa egalării, dar Bellaarouch a respins şutul portughezului.

Dinamo a refăcut ecartul de pe tabelă, prin Alexandru Pop (59), care a marcat din pasa lui Armstrong, după un pas greşit la ofsaid făcut de Creţu.

Cîrjan a fost aproape de gol şi el, dar Sava a respins şutul său de la 25 de metri (700.

Carlos Mora a comis henţ în careu şi Cîrjan (76) şi-a trecut şi el numele pe lista marcatorilor.

Dinamo a închis tabela prin fundaşul spaniol Martin Pascual (90+2), cu o lovitură de cap, la centrarea lui Soro din lovitură liberă.