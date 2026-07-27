CFR Cluj s-a impus cu 5-0 în fața lui FC Voluntari, într-un meci din runda a doua din Superliga.

Golurile partidei care s-a disputat luni au fost marcate de Cordea (26', 49'), Drazic (39', 43') și Camora (86').

Andrei Cordea: „Nu am absolut nimic să ascund”

Andrei Cordea a fost unul dintre cei mai buni jucători în partida contra lui FC Voluntari și a înscris o „dublă” în meciul din a doua etapă din Superliga.

Jucătorul de 27 de ani și-a depus memoriu, în urma situației financiare problematice de la CFR Cluj, dar cu toate acestea a spus că va da totul pentru „feroviari”, lucru pe care l-a demonstrat din plin în meciul cu Voluntari.

„Trebuie să câștigăm azi indiferent de circumstanțe. Ne bucurăm pentru noi, pentru suporterii care ne-au susținut. Eu am zis și la conferință, sunt fotbalist profesionist, mă motivez la fiecare meci, dau totul la fiecare meci. Mă bucur că mi-a ieșit astăzi și voi fi motivat și joi, pentru că știu că este foarte important pentru club.

Nu am absolut nimic să ascund, este între mine și club. Eu nu am zis nimănui să facă asta, au fost și înaintea mea care au depus memorii. Eu anul trecut am ajutat clubul, era vorba despre banii la semnătură, am amânat de două ori. Am avut și am o relație bună cu clubul. Normal, eu îmi doresc să rămân, dar să vedem ce se va întâmpla. Eu marchez, sunt fericit, sunt liniștit, sunt aproape de familie, toată lumea mă apreciază. Încă o dată, sunt fericit, dau totul pentru CFR și, când nu mai pot, o să ridic mâna.

Cei de la Alashkert sunt asemănători cu cei de la Voluntari. Va trebui să câștigăm, suntem conștienți de importanța acestui meci. Nu ca să-i răspund domnului Prunea, dar vreau să spun doar că, indiferent dacă nu voi lua banii încă o lună, tot voi da totul, că am întâlnit aici persoane cu care voi fi prieten toată viața. Indiferent ce s-ar întâmpla, noi nu ne vom certa. Suntem prieteni, suntem uniți și nu ne vom despărți niciodată”, a declarat Andrei Cordea.

Potrivit informațiilor actuale, starea economică a clubului ardelean este una critică. În eventualitatea în care conducerea nu va reuși să îi achite datoriile salariale în perioada imediat următoare, jucătorul de bandă are posibilitatea de a părăsi echipa, transferându-se gratis din postura de fotbalist liber de contract.