Campioana României la baschet feminin continuă să își întărească staff-ul înaintea noului sezon. Giuleștenii au anunțat prin intermediul rețelelor sociale sosirea preparatorului fizic Nagy Attila.
A câștigat Campionatul European și astăzi a semnat cu Rapid București: „Succes în tricoul alb-vișiniu!”
„Nagy Attila se alătură echipei noastre de baschet feminin în rolul de preparator fizic. A cucerit medalia de aur cu naționala U16 la Campionatul European – Divizia B. Succes în tricoul alb-vișiniu, Attila! Hai Rapid!”, au transmis reprezentanții clubului.