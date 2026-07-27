A câștigat Campionatul European și astăzi a semnat cu Rapid București: „Succes în tricoul alb-vișiniu!”

„Nagy Attila se alătură echipei noastre de baschet feminin în rolul de preparator fizic. A cucerit medalia de aur cu naționala U16 la Campionatul European – Divizia B. Succes în tricoul alb-vișiniu, Attila! Hai Rapid!” , au transmis reprezentanții clubului.

Campioana României la baschet feminin continuă să își întărească staff-ul înaintea noului sezon. Giuleștenii au anunțat prin intermediul rețelelor sociale sosirea preparatorului fizic Nagy Attila.

De-a lungul carierei, Nagy Attila a colaborat cu U Cluj, CSU Olimpia Brașov, Phoenix Constanța, FCC Baschet Arad și CSM Târgoviște, iar în paralel face parte și din staff-ul echipei naționale de senioare a României.

Cel mai important rezultat al său a venit în 2024, când a cucerit titlul european în Divizia B alături de naționala feminină U16, după cum s-a menționat în citatul de mai sus.