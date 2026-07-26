Dinamo a marcat prin Alberto Soro (8), Alexandru Musi (29), Alexandru Pop (59), Cătălin Cîrjan (76 - penalty), Martin Pascual (90+2) în faţa unei echipe care s-a întrecut în erori, care mai de care mai mare, după cum subliniază și Agerpres. Golul de onoare al echipei din Bănie a fost marcat de Steven Nsimba (50).

Campioana Universitatea Craiova a fost umilită de Dinamo, care s-a impus cu scorul de 5-1 sâmbătă seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, în etapa a doua a Superligii.

La ”câini”, după plecarea lui Sivis în Rusia, titular pe postul de fundaș dreapta a jucat unul dintre gemenii Irimia, David.

”A fost o victorie foarte importantă, mai ales că veneam după înfrângerea cu Petrolul și aveam mare nevoie de aceste trei puncte pentru moral.

Ne așteptam să facem un meci bun. Am pregătit foarte bine partida și eram încrezători că putem câștiga, însă scorul a luat asemenea proporții și ne bucurăm foarte mult că s-a terminat astfel.

În acest moment, cel mai important lucru este victoria. Aveam nevoie să căpătăm încredere în ceea ce lucrăm cu Mister și în întregul proces. Atmosfera este acum mult mai bună și trebuie să continuăm să credem în ceea ce construim.

Cu multă muncă și repetiție, sunt convins că putem atinge un obiectiv mai bun decât cel din sezonul trecut.

Îmi era foarte dor să mă întorc și să joc pentru Dinamo. Pentru asta eu și fratele meu am muncit doi ani. Am evoluat în Liga 2, am promovat cu Metaloglobus, apoi am jucat și în Superligă, totul pentru a ajunge să trăim astfel de momente.

Suntem foarte fericiți că am revenit la Dinamo și vrem să ajutăm echipa să ajungă cât mai sus. Sunt convins că pentru noi vor urma lucruri și mai frumoase”, a declarat la final David Irimia, conform Radio Dinamo 1948.

10 meciuri la Dinamo are David Irimia (1 în Superligă, 2 în Cupa României, 7 în Liga 2)

10 meciuri la Dinamo are Alexandru Irimia (5 în Superligă, 1 în Cupa României, 4 în Liga 2)

Foto: Sport Pictures