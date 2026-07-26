Dinamo l-a împrumutat pe atacantul Bogdan Pitulac (18 ani) la SCM Râmnicu Vâlcea, promovată în această vară în Liga 2.

Transferul a fost anunțat de divizionara secundă:

Bogdan Pitulac, la SCM Râmnicu Vâlcea

”🔴🔵 BINE AI VENIT, BOGDAN PITULAC! 🔴🔵

SCM Râmnicu Vâlcea își întărește compartimentul ofensiv cu un nou jucător de mare perspectivă!

Născut în 2008, Bogdan Pitulac vine sub formă de împrumut de la Fotbal Club Dinamo 1948 București.

Poate evolua atât ca aripă stânga, cât și ca aripă dreapta, fiind un fotbalist rapid, exploziv și inteligent, capabil să creeze superioritate în duelurile unu contra unu și să producă faze decisive în ofensivă.

În sezonul precedent a evoluat în Liga a II-a, la CS Afumați, iar prestațiile sale i-au adus convocarea și minute în tricoul Naționalei României U18, confirmând potențialul său la cel mai înalt nivel juvenil.

”Vin cu foame de rezultate”

💬 “Vin cu foame de rezultate și cu dorința de a demonstra că merit această oportunitate. La Vâlcea este un proiect frumos și ambițios, iar eu voi da totul pentru îndeplinirea obiectivelor echipei. Vă așteptăm în număr cât mai mare alături de noi! Avem nevoie de sprijinul celui de-al 12-lea jucător la fiecare meci. Forza Vâlcea!”

Îi urăm bun venit și îi dorim mult succes în tricoul SCM Râmnicu Vâlcea!

Împreună pentru Vâlcea!

Împreună suntem puternici!

Împreună scriem istoria fotbalului vâlcean!”.

Extrema dreaptă de 18 ani a mai jucat până acum la CSL Ștefăneștii de Jos și CS Afumați.

La Afumați, Pitulac a bifat 18 meciuri în Liga 2 și a înscris un gol.

David Irimia a revenit ca titular în tricoul lui Dinamo: ”Pentru asta eu și fratele meu am muncit doi ani”

Campioana Universitatea Craiova a fost umilită de Dinamo, care s-a impus cu scorul de 5-1 sâmbătă seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, în etapa a doua a Superligii.

Dinamo a marcat prin Alberto Soro (8), Alexandru Musi (29), Alexandru Pop (59), Cătălin Cîrjan (76 - penalty), Martin Pascual (90+2) în faţa unei echipe care s-a întrecut în erori.

La ”câini”, după plecarea lui Sivis în Rusia, titular pe postul de fundaș dreapta a jucat unul dintre gemenii Irimia, David.

David Irimia a jucat 80 de minute, fiind schimbat cu debutantul spaniol Dario Benavides.

”Îmi era foarte dor să mă întorc și să joc pentru Dinamo. Pentru asta eu și fratele meu am muncit doi ani. Am evoluat în Liga 2, am promovat cu Metaloglobus, apoi am jucat și în Superligă, totul pentru a ajunge să trăim astfel de momente.

Suntem foarte fericiți că am revenit la Dinamo și vrem să ajutăm echipa să ajungă cât mai sus. Sunt convins că pentru noi vor urma lucruri și mai frumoase”, a declarat la final David Irimia, conform Radio Dinamo 1948.