GALERIE FOTO Ce salariu încasează Sophie Cunningham. Blondina este una dintre cele mai atractive jucătoare din WNBA

Ce salariu încasează Sophie Cunningham. Blondina este una dintre cele mai atractive jucătoare din WNBA Baschet
SPORT.RO
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Sophie Cunningham (29 de ani / 1.85 m) este, fără doar și poate, una dintre cele mai populare baschetbaliste din WNBA. 

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Sophie CunninghamIndiana Feversalariu Sophie Cunningham
Din articol

În aprilie 2026, Sophie Cunningham și-a prelungit contractul cu Indiana Fever, iar noua înțelegere îi aduce un salariu de 665.000 de dolari pentru sezonul 2026.

Crestere de 550.000 de dolari!

Este o creștere spectaculoasă față de stagiunea precedentă, când încasa aproximativ 100.000 de dolari. 

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Anterior, între 2023 și 2024, a avut un contract de 304.500 de dolari pe două sezoane la Phoenix Mercury, iar în primii ani din WNBA a evoluat pe contractul de debutantă, cuprins între 47.000 și 75.000 de dolari pe sezon.

La Indiana Fever, Cunningham este a patra cel mai bine plătită jucătoare din lot, după Kelsey Mitchell (1,4 milioane de dolari), Monique Billings (800.000 de dolari) și Lexie Hull (765.000 de dolari), având un salariu mai mare chiar și decât Caitlin Clark (528.000 de dolari).

Pe lângă salariul din WNBA, Sophie Cunningham câștigă sume importante din contracte de publicitate, apariții TV și colaborări comerciale.

Aleasă cu numărul 13 în Draftul WNBA din 2019, americanca a evoluat timp de șase sezoane la Phoenix Mercury, înainte de a ajunge la Indiana Fever în 2025.

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