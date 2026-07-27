Este o creștere spectaculoasă față de stagiunea precedentă, când încasa aproximativ 100.000 de dolari.

În aprilie 2026, Sophie Cunningham și-a prelungit contractul cu Indiana Fever, iar noua înțelegere îi aduce un salariu de 665.000 de dolari pentru sezonul 2026.

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Anterior, între 2023 și 2024, a avut un contract de 304.500 de dolari pe două sezoane la Phoenix Mercury, iar în primii ani din WNBA a evoluat pe contractul de debutantă, cuprins între 47.000 și 75.000 de dolari pe sezon.

La Indiana Fever, Cunningham este a patra cel mai bine plătită jucătoare din lot, după Kelsey Mitchell (1,4 milioane de dolari), Monique Billings (800.000 de dolari) și Lexie Hull (765.000 de dolari), având un salariu mai mare chiar și decât Caitlin Clark (528.000 de dolari).

Pe lângă salariul din WNBA, Sophie Cunningham câștigă sume importante din contracte de publicitate, apariții TV și colaborări comerciale.

Aleasă cu numărul 13 în Draftul WNBA din 2019, americanca a evoluat timp de șase sezoane la Phoenix Mercury, înainte de a ajunge la Indiana Fever în 2025.