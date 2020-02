Mai greu decat Premier League, Serie A si La Liga! :) Ce spune Dan Petrescu despre lupta la titlu din Romania! Antrenorul vrea sa faca o schimbare importanta in Liga 1

Dan Petrescu spune ca Liga 1 e un campionat mai dificil decat cele din vestul Europei.

Dan Petrescu este in continuare de parere ca lupta in Liga 1 se va da intre 5 echipe. Antrenorul CFR-ului spune ca in Romania campionatul este mai dificil ca cel din Anglia, Italia sau Spania, din cauza play-off-ului.

Dan Petrescu se mai plange de faptul ca nu poate pune pe banca de rezerva 10 jucatori, asa cum se face in fotbalul european si spune ca a incercat sa schimbe aceasta decizie de 2 ani de zile, dar fara reusita:

"Am jucatori multi in lot, din pacate pentru mine si pentru club ceea ce imi doresc de 2 ani nu se intampla, adica sa avem 10 jucatori pe banca de rezerve, cum e in Italia, la Mondiale, la Europene, in Rusia. Imi doream foarte tare acest lucru, din pacate nu s-a putut, asa ca foarte multi jucatori vor merge si in tribune si pe banca de rezerve.

Sunt echipe care se bat sus si sigur va fi un meci strans, pe muchie de cutit, e clar ca un mic detaliu va face diferenta. Campionatul romanesc este foarte greu, mai greu decat Anglia, Italia, Spania. Avem play-off, nu uitati. La noi se injumatatesc punctele si incep 10 finale si sa castigi campionatul in asemenea conditii e foarte greu", a spus Dan Petrescu inaintea meciului cu FCSB.