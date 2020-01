"Joc de parca ar fi ultimul meu meci pe acest pamant!" Mesajul lui Chipciu inaintea CUTREMURULUI CFR - FCSB! Ce spune despre Dan Petrescu

Alex Chipciu (30 de ani) e in fata unui derby special.

Abia transferat de CFR, Chipciu ar putea debuta chiar impotriva fostei sale echipe. Mijlocasul e constient ca Petrescu are motive sa-l lase pe margine din cauza lipsei de pregatire, dar promite implicare maxima in eventualitatea in care 'Super Dan' il va folosi.

"E un meci aparte, am jucat acolo multi ani. Dar au si trecut multi ani de cand am fost eu acolo. E un meci important pentru CFR, vrem sa castigam campionatul. Petrescu e un antrenor mai sever, mi-a fost mai greu sa ma adaptez, e diferit fata de cum am lucrat in ultimii ani. E un mod de lucru care a dat roade aici in ultimii ani, trebuie sa ma adaptez la ce vrea el. Am experienta, cred ca de asta m-a dorit domnul Petrescu. Nu am apucat sa vorbesc despre meciul cu FCSB, nu stiu daca joc. Sansele sunt mai mari sa nu joc decat sa joc, am venit tarziu la pregatire, trebuie sa ma adaptez, sa ma acomodez la stilul de joc al echipei. Daca voi intra, voi juca de parca ar fi ultimul meci pe acest pamant pentru mine!

La teste am fost foarte bine, dar cand am inceput cu echipa mi-a fost destul de greu. Imi lipseste ritmul de joc, dar nu-mi fac probleme, o sa-l recuperez. Sunt integrat in grup, ma antrenez, incerc sa fiu cat mai bun in fiecare zi. Nu e important doar sa fii un fotbalist bun, trebuie sa lasi o parere buna printre oameni cand pleci de undeva. Nu sunt greu adaptabil, nu fac probleme. Pe hartie, CFR si Steaua par cele mai bune echipe, dar si celelalte echipe de sus sunt bune: Craiova, Viitorul, Astra. E bine ca a venit si Manea la Cluj, e concurenta pe toate posturile, e bine", a spus Chipciu.

Alex Chipciu si Lacina Traore au participat la o actiune de promovare a meciului cu FCSB, de duminica (20:00, live text pe WWW.SPORT.RO). Chipciu chiar a vandut bilete cu ajutorul sistemului electronic de la magazinul Vivo dintr-un centru comercial din Cluj.