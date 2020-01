GENIAL! Dan Petrescu a gasit FORMULA CASTIGATOARE pentru meciul cu Sevilla! Cum va juca CFR Cluj :)

CFR Cluj a revenit din cantonamentul din Spania.

Antrenorul ardelenilor a vorbit la sosirea in tara despre meciurile tari pe care echipa le are in perioada urmatoare, dar si despre dubla cu Sevilla din saisprezecimile Europa League. Dan Petrescu a glumit in momentul in care a fost intrebat de formula in care va trimite echipa pe teren.

"Eu mi-as dori sa vina jucatori noi, sincer sa fiu, dar nu depinde de mine. Mai ales ca e greu sa gasesti jucatori liberi, ceea ce vreau eu.

Sunt multumit ca am avut meciuri foarte tari pentru ca noi vom avea doar meciuri foarte tari. Vom juca, practic, 4 meciuri cu echipe de play-off, dupa aia 10 meciuri finale, plus meciul cu Sevilla.

Sevilla e in forma, vedem daca sunt suficiente cele 3 meciuri pe care le avem inainte de meciul cu ei. Pentru noi, prioritatea numarul 1 trebuie sa fie campionatul.

Jucam un 7-2-1 poate, ca sa le punem probleme", a declarat Dan Petrescu.

CFR Cluj o intalneste pe Sevilla in primul meci pe teren propriu, pe 20 februarie, de la ora 19.55, iar returul se joaca pe 27 februarie, de la ora 22.00.