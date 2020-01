Nu sunt campioni si in amicale! CFR Cluj, la al 2-lea meci amical consecutiv fara victorie! Trupa lui Dan Petrescu nu a putut sa invinga penultima clasata din Liga a 2-a din Germania

CFR Cluj a remizat impotriva celor de la Wehen.

Campioana Romaniei, CFR Cluj, a disputat al treilea amical al iernii impotriva celor de la Wehen, formatie care se afla pe penultimul loc in Liga a 2-a din Germania. Wehen a deschis scorul in minutul 23 prin Schaffler si a stabilit scorul pauzei. In repriza a doua, clujenii au inceput in forta si au restabilit egalitatea in minutul 47 prin Camora. Pana la finalul partidei nu s-a mai marcat, iar meciul s-a incheiat cu scorul de 1-1.

In primul amical al iernii, CFR Cluj a pierdut cu scorul de 2-1 impotriva celor de la Kiel, formatie care ocupa locul 10 in Liga a 2-a din Germania.