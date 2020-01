"Poate mai vin doi jucatori" Vin Budescu si Alibec? Dan Petrescu vrea sa DEA LOVITURA dupa ce l-a adus pe Chipciu

CFR Cluj a pierdut in penultimul amical al iernii.

Campioana Romaniei a pierdut amicalul cu ES Setif, cu scorul de 1-0. Dupa meci, antrenorul ardelenilor, Dan Petrescu a vorbit despre transferurile pe care ar vrea sa le faca la CFR.

"As fi vrut sa mai aduc 2-3 jucatori, am niste pozitii pe care eu mi le doresc, nu am reusit sa ii luam. Poate pana la sfarsitul campionatului mai vin doi jucatori de valoare", a declarat Dan Petrescu la finalul meciului amical.



"Nu am avut niciun euro sa cumpar jucatori"



Dan Petrescu a afirmat ca nu a avut buget alocat pentru a face transferuri, cu toate ca isi doreste sa cumpere jucatori noi.



"Din pacate, nu am avut niciun euro la dispozitie sa cumpar jucatori si e foarte greu in acest moment pentru ca, sincer, imi doream si eu sa cumpar vreo 3-4 jucatori. Daca nu am avut niciun ban sa cumparam, atunci viata mea e foarte grea", a adaugat Dan Petrescu.

CFR Cluj va disputa astazi ultimul meci amical al iernii cu Emelec. Campioana Romaniei incepe tare inca din primul meci pe care il disputa in acest an in Liga 1, se va duela pe teren propriu cu FCSB. Meciul are loc duminica, 2 februarie, de la ora 20.00.