CFR - FCSB | "Vor face deplasarea!" Bogdan Vintila detoneaza o adevarata BOMBA! Gigi Becali ii dadea ca si plecati, dar sunt sanse mari sa fie titulari! Cum vrea Vintila sa il surprinda pe Dan Petrescu

Bogdan Vintila a vorbit inainte de meciul cu CFR.

FCSB se va deplasa maine la Cluj pentru meciul cu CFR, iar antrenorul ros-abastrilor, Bogdan Vintila, pregateste surprize majore in primul 11 al vicecampioanei Romaniei. Acesta a spus ca Dragos Nedelcu si "Bizonul" Gnohere vor face deplasarea la Cluj si exista sanse sa inceapa chiar titulari partida de pe Dr. Constantin Radulescu.



"Nedelcu este in lotul care va face deplasarea la Cluj, veti vedea daca va juca! Harlem este si el la antrenamente si va fi si el in lotul care va merge la Cluj. Este posibil sa-l vedem si in teren.

Consider ca pot sa duc la capat toate etapele care au mai ramas. Suntem acoperiti pe toate posturile, din punctul meu de vedere. Retragerea lui Pintilii sau o eventuala plecare a lui Nedelcu nu va fi o problema, avem jucatori care pot evolua acolo. Eu sunt multumit de lotul pe care-l am, daca mai vine cineva, e bine venit. Olaru s-a integrat bine, vom vedea daca va putea sa fie titular", a declarat Bogdan Vintila in cadrul unei conferinte de presa.