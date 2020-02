"Ianis a facut un pas extraordinar!" Dan Petrescu este increzator in impactul lui Hagi sub comanda lui Steven Gerrard! Ce spune despre Glasgow Rangers

Dan Petrescu spune ca Ianis a facut o alegere foarte buna sa mearga la Rangers.

Antrenorul CFR-ului spune ca Ianis a facut cea mai buna alegere de data aceasta si Glasgow Rangers este echipa care i se potriveste. Dan Petrescu crede ca Steven Gerrard stie cum sa il puna in valoare pe decarul echipei nationale:

"Daca m-ati fi intrebat cand s-a dus la Genk daca e bine, sincer v-as fi spus ca nu. Daca ma intrebati de Glasgow, cred ca a facut un lucru extraordinar. Campionatul pare dur, dar nu e. E un campionat foarte bun pentru el, ca joaca la Glasgow. La oricare alta echipa imi parea rau pentru ca nu are cu cine sa joace. La Rangers are o echipa foarte buna, un antrenor extraordinar, care stie cum sa il puna pe Ianis in teren, dar nu stiu daca ii vor da timp. El trebuie sa aiba un impact rapid. Presiunea e fantastica, clubul este fantastic si au cei mai multi suporteri din Scotia.

Am jucat acolo cu Urziceni, stiu ce potential are acest club. Depinde numai de Ianis, calitatea trebuie sa o transforme in teren", a spus Dan Petrescu.

Ianis Hagi este rezerva in meciul pe care Glasgow Rangers il disputa la aceasta ora, contra lui Aberdeen.