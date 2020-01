"Daca as fi selectioner, l-as chema 100% la nationala!" Dan Petrescu are SOLUTIA pentru Mirel Radoi! Un jucator important de la CFR va obtine cetatenia romana

CFR Cluj a revenit din cantonamentul din Spania.

Campioana Romaniei a invins in ultimul amical al iernii si este pregatita de duelul cu FCSB din primul meci al acestui an.

Dan Petrescu a vorbit despre jucatorii sai si forma acestora si, intrebat daca ar fi Mario Camora, capitanul lui CFR, o optiune pentru Mirel Radoi in barajul cu Islanda, antrenorul a raspuns fara ezitare.

"Daca ar fi roman, asa ar trebui normal. Eu, daca as fi selectioner, 100% l-as chema daca are cetatenie romana", a declarat Dan Petrescu.

Mario Camora se pregateste sa isi ia cetatenia romana la sfarsitul lunii februarie si ar fi apt de joc pentru barajul calificarii la EURO 2020 impotriva Islandei.

Fundasul a declarat la Telekom Sport ca vrea sa ajute Romania sa se califice, daca i se va da aceasta sansa.

"Speram sa rezolvam pana la finalul lunii februarie. Am spus tot timpul ca sunt dispus sa ajut nationala Romaniei, daca e nevoie de mine. Daca ei cred ca pot sa fiu un plus si sa ajut, cu siguranta ma duc cu mare placere sa castig pentru aceasta tara minunata, care mi-a dat tot ce am eu in viata, pentru mine si pentru familia mea.

Asa ca nu am cum sa refuz aceasta oportunitate. Dar nu depinde de mine, depinde de ei, daca ma vor sau nu. Dar normal ca m-as bucura si o sa dau tot pentru Romania", a declarat Mario Camora conform Telekom Sport.

Meciul Romania - Islanda are loc pe 26 martie, de la ora 21.45 si se vede in direct la PRO TV.