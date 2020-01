Veste URIASA pentru Dan Petrescu! Sevilla a fost UMILITA si ELIMINATA din Cupa Regelui de o echipa din Liga 2

Sevilla a fost eliminata din optimile Cupei Regelui, in deplasare.

Echipa antrenata de Julen Lopetegui nu a avut nicio sansa in fata echipei din Segunda Division, Mirandes, desi pornea din meci ca principala favorita. Gazdele s-au impus cu 3-1 si s-au calificat in sferturile Cupei Regelui.

Mirandes a deschis scorul in minutul 7 prin Aias, care a reusit dubla in minutul 30. Puteau majora scorul la 3-0 inca din minutul 54, insa Pena a ratat un penalty. Rey a inscris in minutul 85, iar Nolito a fost singurul marcator al Sevillei, cand deja era eliminata, in minutul 90, la 3-0 pentru gazde.

Vestea eliminarii este una pozitiva pentru CFR Cluj, care se va intalni cu Sevilla in Europa League, pe 20 si 27 februarie.