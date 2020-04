"Ma duc la aeroport sa iau lumina, sunt voluntar!" Declaratia la care nu se astepta nimeni! Ce va face Gigi Becali in noaptea de Inviere si ce mesaj ii transmite lui Iohannis

Gigi Becali a spus ce va face in noaptea de Inviere.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a spus ce va face in noaptea de Inviere si spune ca va fi voluntar si va merge impreuna cu un preot sa aduca Lumina Sfanta de la aeroport. Totodata, patronul ros-albastrilor a explicat faptul de ce nu poate fi afectat de coronavirus.

Slujbele de Inviere se vor oficia cu respectarea indrumarilor Bisericii Ortodoxe si a prevederilor ordonantelor militare stabilite de Ministrul de Interne, Marcel Vela.

"Daca Vela asa a zis, presedintele sa-si vada de treaba lui, el a dat ordonanta. sa fie sanatos, dar Guvernul administreaza tara. Sa nu se indemne nimeni pe noi sa stam acasa si nimic, ca pe noi ortodocsii ne indeamna Iisus. Il felicit pe Vela si sa fie tare si chiar daca-l da afara, o sa-i ajute Dumnezeu si o sa gaseasca o slujba de 1000 de ori mai tare. Eu sunt voluntar, eu dau lumina, eu iau lumina de la aeroport si ma duc la biserici si duc lumina. Merg eu cu un preot, cu masina.

La noi la ortodocsi virusul asta nu are nicio putere, ca noi suntem aparati de Sfantul Botez. Eu am respectat pana acum ce mi-a zis presedintele, ca daca nu ascultam, inseamna ca nu-l ascultam pe Dumnezeu, ca El ne da conducatorii. Eu am respect pentru presedinte, e cuminte, nu face dosare penale, dar sa ne lase in noaptea asta. Niciodata nu o sa spun sa nu respectam ce zic autoritatile, dar sa respectam si ce a spus Vela, daca e ministru, daca nu e nimic", a declarat Gigi Becali la Romania TV.