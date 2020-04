A fost asteptat de Gigi Becali la palat, dar a ales sa semneze cu CFR Cluj! Care este motivul pentru care transferul unui fotbalist din nationala U 21 la FCSB a picat: "Asta e, mergem mai departe!"

Un jucator pe care Becali l-a vrut la FCSB, a ales sa semneze cu CFR Cluj.

Fotbalistul celor de la FC Voluntari, Alexandru Pascanu, a vorbit in exclusivitate la Ora Exacta in Sport, despre situatia din acest moment a fotbalului din Liga 1 si spune de ce a ales sa mearga la CFR Cluj in vara anului trecut. Fotbalistul nu a avut evolutii convingatoare la campioana Romaniei si a fost imprumutat la FC Voluntari. Totodata, acesta a vorbit si despre un posibil transfer al lui Chindris la FCSB.

"CFR m-a vrut de mult timp si de aia am luat decizia asta. Stiam ca Dan petrescu este un antrenor bun. Nu pot sa spun ca regret din ce am facut pana acum in fotbal. Trebuie sa mergem cu capul sus. Eu cred ca e o oportunitate buna pentru Chindris sa faca pasul de la Botosani spre o echipa mare. E decizia lui, sa vada cum poate gestiona situatia asta cel mai bine", a declarat Pascanu la PRO X.