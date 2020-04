Gigi Becali se pregateste sa SFIDEZE Ordonanta care interzice mersul la biserica! Reactia vehementa a patronului FCSB

Gigi Becali este cunoscut drept unul dintre cei mai credinciosi oameni din fotbalul romanesc.

Patronul FCSB a vorbit despre Ordonanta care interzice mersul la biserica in noaptea de Inviere. Gigi Becali a marturisit pentru ProSport ca intentioneaza sa mearga la biserica, in ciuda faptului ca nu este permis.

Omul de afaceri a intervenit intre disputa dintre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis si Marcel Vela, ministrul de Interne.

"Il felicit pe Marcel Vela pentru faptul ca s-a gandit la toti credinciosii, dar nu stiu daca o sa reziste in disputa cu Iohannis pana la final si cred ca o sa dea inapoi. Insa pe mine nu poate sa ma opreasca nimeni sa stau in casa si o sa ma duc la biserica.

Vreau sa stiti ca eu ma duc zilnic la biserica pentru ca sunt in corul bisericii si nu se poate fara mine acolo. Masa de Paste o sa o iau in familie si nu o sa ma duc nicaieri. Eu stiu ca situatia in Romania este grea, dar trebuie sa ne gandim la toti oamenii care au credinta in Dumnezeu", a spus Gigi Becali.

Presedintele Iohannis a criticat protocolul pe care Ministerul de Interne si BOR l-au incheiat pentru zilele dinaintea Pastelui. Marcel Vela a precizat in Ordonanta ca romanii pot iesi din case vineri si sambata, intr-un interval orar, pentru a lua paine sfintita din locuri special amenajate.

Dupa reactia presedintelui, Marcel Vela a anuntat o schimbare in protocol, urmand ca oamenii bisericii sa imparta painea, dar si Lumina credinciosilor, fara ca acestia sa fie nevoiti sa isi paraseasca locuintele.