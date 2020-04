Gigi Becali i-ar putea da lovitura CFR-ului! Titularul lui Dan Petrescu, pregatit de criticile patronului FCSB: "Daca il suporti pe Dan Petrescu, esti pregatit pentru tot!"

Un fotbalist de la CFR Cluj ar fi dispus sa lucreze sub comanda lui Gigi Becali, dupa cum a declarat chiar el.

Damjan Djokovic, fotbalist pe care Gigi Becali il admira si despre care a declarat in numeroase randuri ca a fost principalul pion in castigarea trofeelor, a vorbit la ProSport despre posibilitatea de a lucra sub comanda patronului FCSB.

Intrebat daca a mai auzit de patroni care sa ceara antrenorului sa faca schimbari, mijlocasul a recunoscut ca nu este prima data cand vede astfel de practici, si nu doar in Romania, ci si in afara.

Mijlocasul lui CFR a mai fost intrebat daca ar fi deranjat daca ar fi schimbat de patron, dar si daca s-a gandit sa lucreze cu patronul FCSB, cunoscut pentru modul in care isi critica jucatorii.

"Si patronul e seful nostru, daca el alege asta, are puterea asta. In Romania, daca poti sa il suporti pe Dan Petrescu, esti pregatit pentru tot", a raspuns Djokovic la ProSport.